﻿ Среди задержанных 9 августа во время митингов в Солигорске не было случайных прохожих. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Среди задержанных 9 августа во время митингов в Солигорске не было случайных прохожих

19.08.2020 09:26 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Это рассказали в местном РОВД. События, предшествовавшие задержаниям, носили стихийный характер. Сперва протестующие вели себя мирно. Однако спустя время  к ним присоединилась группа агрессивно настроенных граждан. При себе у координаторов имелись списки с именами чиновников и работников участковых избиркомов. Сотрудники милиции предупредили собравшихся о недопустимости подобных деструктивных действий. 
На данный момент все задержанные отпущены. С каждым проведена профилактическая беседа. В то же время в Солигорске продолжаются несанкционированные массовые мероприятия. На данный момент все они проходят мирно и без провокаций, поэтому милиция лишь обеспечивает безопасность собравшихся.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это рассказали в местном РОВД. События, предшествовавшие задержаниям, носили стихийный характер. Сперва протестующие вели себя мирно. Однако спустя время  к ним...
 
Новости дня
Новости общества
 
Протесты в Витебске, день десятый. Горожане призвали к забастовке работников телезавода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
19.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика