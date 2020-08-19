Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Среди задержанных 9 августа во время митингов в Солигорске не было случайных прохожих Это рассказали в местном РОВД. События, предшествовавшие задержаниям, носили стихийный характер. Сперва протестующие вели себя мирно. Однако спустя время к ним...

Это рассказали в местном РОВД. События, предшествовавшие задержаниям, носили стихийный характер. Сперва протестующие вели себя мирно. Однако спустя время к ним присоединилась группа агрессивно настроенных граждан. При себе у координаторов имелись списки с именами чиновников и работников участковых избиркомов. Сотрудники милиции предупредили собравшихся о недопустимости подобных деструктивных действий.На данный момент все задержанные отпущены. С каждым проведена профилактическая беседа. В то же время в Солигорске продолжаются несанкционированные массовые мероприятия. На данный момент все они проходят мирно и без провокаций, поэтому милиция лишь обеспечивает безопасность собравшихся.