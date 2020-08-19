|
Митинги в поддержку Лукашенко и ОМОН у проходной МТЗ. Что происходит в стране в 11-й день протестов. Онлайн
19.08.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси продолжаются акции протеста, которые начались сразу после завершения голосования на выборах президента. В среду утром ОМОН
Портал TUT.BY следит за тем, что происходит в стране. Читайте наш онлайн, чтобы быть в курсе событий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Митинги в поддержку Лукашенко и ОМОН у проходной МТЗ. Что происходит в стране в 11-й день протестов. Онлайн
В Беларуси продолжаются акции протеста, которые начались после выборов. В среду утром ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ, шахтеры обсудили забастовку на площади в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)