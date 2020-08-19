Митинги в поддержку Лукашенко и ОМОН у проходной МТЗ. Что происходит в стране в 11-й день протестов. Онлайн

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжаются акции протеста, которые начались сразу после завершения голосования на выборах президента. В среду утром ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ. Начиная с воскресенья, наряду с протестами в стране проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко. Вчера они состоялись в Могилеве, Гомеле и ряде других городов. Сегодня — пройдут в Минске, Бобруйске, Витебске и не только.



Фото: Алеся Песенко

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