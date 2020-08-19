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Митинги в поддержку Лукашенко и ОМОН у проходной МТЗ. Что происходит в стране в 11-й день протестов. Онлайн

19.08.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжаются акции протеста, которые начались сразу после завершения голосования на выборах президента. В среду утром ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ. Начиная с воскресенья, наряду с протестами в стране проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко. Вчера они состоялись в Могилеве, Гомеле и ряде других городов. Сегодня — пройдут в Минске, Бобруйске, Витебске и не только.


Фото: Алеся Песенко

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Беларуси продолжаются акции протеста, которые начались после выборов. В среду утром ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ, шахтеры обсудили забастовку на площади в...
 
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