Шахтеры «Беларуськалия» обсуждают забастовку на площади

Источник материала: Tut.by

В полночь 19 августа рабочие ОАО «Беларуськалий» официально планировали начать забастовку. В 9 утра на центральной площади Солигорска собрались несколько сотен шахтеров и тех, кто их поддерживает, в том числе — учителя. Они проводят открытое заседание стачкома и решают, каков их дальнейший план.



18 августа 2020 года, Солигорск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сопредседатель стачечного комитета Анатолий Бокун говорит, что «ряды бастующих редеют под беспрецедентным давлением руководства», прозвучало в эфире «Радыё Свабода».

Как сообщили TUT.BY представители стачкома, под заявлением о забастовке подписалось более четырех тысяч человек. Не все они сегодня присутствуют на площади. Кто из них в данный момент работает, а кто нет, неизвестно. По словам Глеба Сандроса, пресс-атташе стачкома, в вечернюю и ночную смену первое рудоуправление не добывало руду.

— Хтосьці пагаджаецца працаваць, хтосьці - не, нягледзячы на ціск, — говорит Глеб Сандрос.

Что имеется в виду под «беспрецедентным давлением»? По словам представителя стачкома, рабочим угрожают ответственностью за забастовку, вплоть до уголовной, а также говорят о компенсации материального урона за простой.

Как стало известно вчера, 18 августа, на нескольких рудоуправлениях остановлена добыча руды, рабочие делают забои, чтобы безопасно и безаварийно остановить производство. Также стачком собирал шахтеров на главной площади и продолжал сбор подписей под заявлением о забастовке.