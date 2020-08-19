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Шахтеры «Беларуськалия» обсуждают забастовку на площади
19.08.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В полночь 19 августа рабочие ОАО «Беларуськалий» официально планировали начать забастовку. В 9 утра на центральной площади Солигорска собрались несколько сотен шахтеров и тех, кто их поддерживает, в том числе — учителя. Они проводят открытое заседание стачкома и решают, каков их дальнейший план.
Сопредседатель стачечного комитета Анатолий Бокун говорит, что «ряды бастующих редеют под беспрецедентным давлением руководства», прозвучало в эфире «Радыё Свабода».
Как сообщили TUT.BY представители стачкома, под заявлением о забастовке подписалось более четырех тысяч человек. Не все они сегодня присутствуют на площади. Кто из них в данный момент работает, а кто нет, неизвестно. По словам Глеба Сандроса, пресс-атташе стачкома, в вечернюю и ночную смену первое рудоуправление не добывало руду.
— Хтосьці пагаджаецца працаваць, хтосьці - не, нягледзячы на ціск, — говорит Глеб Сандрос.
Что имеется в виду под «беспрецедентным давлением»? По словам представителя стачкома, рабочим угрожают ответственностью за забастовку, вплоть до уголовной, а также говорят о компенсации материального урона за простой.
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В полночь 19 августа рабочие ОАО «Беларуськалий» официально планировали начать забастовку. В 9 утра на центральной площади Солигорска собрались несколько сотен...
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