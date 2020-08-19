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В Банке развития объявили сбор средств для пострадавших
19.08.2020 11:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРуководство Банка развития и профорганизации обратились к своим сотрудникам и работникам предприятий холдинга принять участие в сборе средств гражданам Беларуси, пострадавшим в ходе последних событий. Собранные деньги направят на лечение и реабилитацию пострадавших людей, приобретение необходимых медикаментов.
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Руководство Банка развития и профорганизации обратились к своим сотрудникам и работникам предприятий холдинга принять участие в сборе средств гражданам...
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