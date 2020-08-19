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Город, который добился, чего хотел, Лявон Вольский и решительные азотовцы. Что происходило вечером в Гродно

19.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродно не перестает удивлять. Который день на площади Ленина собираются многотысячные митинги, идут переговоры большой команды активистов с местными властями — и уже есть результаты. Во вторник в областном центре опять собрались люди — но в этот день со сцены звучали не только политические лозунги, но и песни. Организаторы рассказали, что решили таким образом поддержать гродненцев, которые каждый день выходят на улицы города, и подарить им немного праздника.


Уже несколько дней большая команда активных гродненцев ведет переговоры с местной властью. Горожане еще несколько дней назад сформировали свои требования — и отправили их в горисполком.

Требования можно условно разделить на две части.

Первая — это пункты, которые касаются общереспубликанской ситуации:

  • освобождение политзаключенных,
  • отмена результатов выборов,
  • отставка Александра Лукашенко,
  • отмена (и возврат) штрафов и аннулирования суток,
  • публичные извинения силовиков,
  • незамедлительные отставки и аресты членов Центральной избирательной комиссии во главе с Лидией Ермошиной за организацию массовых фальсификаций.

Также есть (а вернее — уже были) городские требования. Итак, чего добились:

  • по итогам переговоров штаба Светланы Тихановской, представителей предприятий и организаций города, а также общественности города создан Совет общественного согласия;
  • разрешено проводить мероприятия на площади Ленина и Советской. Здесь поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение;
  • Гродненским областным Советом депутатов в прокуратуру и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению административных дел;
  • местная милиция публично извинилась в областной газете и на своем сайте: «Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальный средств», — заявил начальник УВД Вадим Синявский.
  • по фактам насилия проводятся разбирательства. Все 777 человек, которые были задержаны в Гродно во время мирных акций протеста, отпущены. За решеткой остаются только два человека, в отношении которых заведено уголовное дело. Однако и их уже завтра, в среду 19 августа, обещают выпустить.
  • в понедельник, 17 августа, как и просили горожане, на митинге присутствовали депутаты (и там было жарко);
  • местные власти пообещали не оказывать давление на бастующих рабочих. На совещании в Гродненском облисполкоме, которое прошло во вторник, 18 августа, эту информацию довели до руководителей предприятий;
  • общественности дали возможность выступать в эфире исполкомовского телеканала «Гродно Плюс», который теперь ведет с митингов прямую трансляцию.

Местная власть даже дала ответ об исполненных требованиях на сайте горисполкома.




Вечером во вторник на площади Ленина снова собрались люди. В пиковые моменты здесь было более 15 тысяч человек. Колонной, уже по традиции, пришли азотовцы, представитель которых со сцены еще раз рассказал об общереспубликанских требованиях и заверил всех присутствующих, что отказываться от них никто не собирается. Он напомнил, что в городе формируется стачкомитет, куда могут войти представители разных предприятий и организаций Гродно (уже вошли более 22-х).

Представительница «Гродножилстроя» выступала со сцены очень эмоционально:

 — Мы не остановили забастовку, мы вас не кинули. Нам сегодня рассказывали наши коллеги, как их пробовали купить, предлагали деньги. Но мы не продаемся. Никогда! Нас сейчас пробуют отправить в отпуск за свой счет, кинуть на один объект, а оттуда забрать линейных специалистов — прорабов и мастеров, которые приходят к нам и говорят: «Народ, мы с вами. Но мы не можем, мы боимся за свои места». Но, простите меня, сколько бы вы ни получали, народ не продается, и, если вы с нами, то выходите с нами на забастовку. Сейчас я обращаюсь к своему начальнику, с которым у нас была беседа и который вчера обещал не давить на нас — но сейчас он делает это, и завтра будет. И мы говорим: если вы не с нами, то хотя бы не будьте против нас! Мы вам очень благодарны, но время проходит и, если вы не можете помочь, то отойдите в сторону и дайте делать тем, кто это может. На нас давят, но мы не собираемся сдаваться. Жыве Беларусь!

Толпа провожала девушку криками: «Молодец! Молодец!».


Выступил перед собравшимися и директор ЦСК «Неман» Виктор Шумель. Он говорил, что только забастовка всех спасет — и пути уже назад нет.


Выступала профессор Светлана Куль, которая когда-то была уволена из гродненского университета. Она поддержала горожан в их стремлениях и требованиях.

Музыкант Алесь Денисов попросил собравшихся не преследовать семьи силовиков, потому что «во-первых, дети не отвечают за поступки родителей, а во-вторых, честные сотрудники в будущем помогут людям найти и привлечь их к ответственности тех, кто избивал людей». Он также озвучил просьбу мам города, чтобы люди не сигналили после 22.00. Горожане приняли к сведению — и правда, поздно вечером в городе было тихо.


А потом была музыка — выступали Лявон Вольский и группа «Trubetskoy».

—  Калі мы не пераможам, нам усім гамон, — говорит со сцены Лявон Вольский.


Организаторы подчеркивают, что на площади состоялся именно митинг — а не концерт, для проведения которого надо получать специальные разрешения.

— Просто во время митинга к протестующим присоединились известные музыканты, которые высказали свое мнение песнями, — говорили активисты.







Рядом со сценой разместилась «Будка гласности», где записывали обращения и мнения горожан. Иногда из желающих что-то сказать и быть услышанными выстраивалась очередь.


Это гродненский репортер Руслан Кулевич, которому при задержании во время работы на акции протеста силовики сломали обе руки


Люди делились с TUT.BY своими мыслями по поводу митинга и ситуации в стране. Вот девушка рассказывает, что сейчас и рабочие гродненской табачной фабрики ведут переговоры с руководством.

— Часть работников хотят бастовать, начальники против. Завтра снова переговоры, — рассказывает гродненка.


 — Очень страшно, что все сейчас закончится. Праздник, конечно, надо устроить для людей — они устали. Азотовские рабочие каждый день после смены идут сюда с предприятия — и потом здесь еще стоят. Это тяжело, — говорит мужчина.


 — Посмотрите, какое мероприятие: нет ни КПП, ни милиции, только сотрудники ГАИ стоят. Все просто и хорошо. Все мирно, чисто и счастливо. Почему нельзя так было раньше делать? Неужели обязательно на праздниках и митингах заграждения? Я специально не хожу из-за этого на городские мероприятия: сумку выверни, воду выброси… А здесь волонтеры и воду привезли, и всем раздают все. Культурно, красиво, массово, — говорит гродненка Катерина.


Вообще этот митинг был организован по всем правилам — но силами людей. Здесь стояли биотуалеты, которые бесплатно предоставила одна из гродненских фирм, дежурили волонтеры-медики, сделали импровизированные мусорки — и после мероприятия гродненцы оставили площадь чистой.

Завтра здесь пройдет очередная встреча горожан.

— Ну, что? Завтра в то же время в том же месте? — спрашивает один мужчина другого.

— Конечно.

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Теги: Гродно
 
 
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