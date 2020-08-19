В Могилеве снова начал ходить автобус № 22

Источник материала: Tut.by

В Могилеве снова курсирует автобус № 22, который ходит по маршруту «Микрорайон Казимировка — поселок Ямницкий». График прежний : автобус ходит по будням утром и вечером.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Автобус № 22 снова выпустили на маршрут, так как началась фаза активного строительства дороги — дублера улицы Якубовского — Загородное шоссе. Потому закроется пешеходное движение между микрорайонами поселок Ямницкий и Строителей, сообщили в горисполкоме.