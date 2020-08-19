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В Могилеве снова начал ходить автобус № 22
19.08.2020 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве снова курсирует автобус № 22, который ходит по маршруту «Микрорайон Казимировка — поселок Ямницкий».
Автобус № 22 снова выпустили на маршрут, так как началась фаза активного строительства дороги — дублера улицы Якубовского — Загородное шоссе. Потому закроется пешеходное движение между микрорайонами поселок Ямницкий и Строителей,
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Все потому, что пешеходное движение между микрорайонами поселок Ямницкий и Строителей будет закрыто из-за строительства моста.
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