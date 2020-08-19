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Иностранных журналистов без аккредитации не пустили в Беларусь

19.08.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларусь не пустили иностранных журналистов без аккредитации. По информации ГПК, 18 августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" не пропустили 17 представителей иностранных СМИ. Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах посетить различные достопримечательности, обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства. Также у иностранцев пограничники обнаружили крупные суммы  наличных. При этом у прибывших в Беларусь также 18 августа представителей Deutsche Welle и Danmarks Radio  проблем с пересечением границы не возникло, поскольку у они имели аккредитацию МИД, уточнили в погранкомитете.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь не пустили иностранных журналистов без аккредитации. По информации ГПК, 18 августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" не пропустили 17...
 
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