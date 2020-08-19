«Сыну предложили въехать в ОМОН, он отказался». Задержан парень, который во время акции перекрыл дорогу МАЗом

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28-летний дальнобойщик Дмитрий был задержан дома. Как рассказала TUT.BY его мама, парень в ночь с 10 на 11 августа присутствовал на акции возле станции метро «Пушкинская». В какой-то момент, по словам Ирины, к сыну подбежали люди и попросили перегородить дорогу машиной коммунальной службы. Он это сделал, теперь ему вменяют три статьи Уголовного кодекса.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вчера Дмитрия показали по белорусскому телевидению, так я узнала, в чем его обвиняют, — рассказывает Ирина, мама задержанного минчанина.

Дмитрию 28 лет, он дальнобойщик. Вечером 10 августа молодой человек пошел на акцию возле станции метро «Пушкинская». В тот вечер на Притыцкого силовики брутально разгоняли акцию протеста, и в тот же вечер стало известно о первом погибшем — 34-летнем Александре Тарайковском.

По словам Ирины, ее сын «памяркоўны беларус», он против агрессии и насилия, но, как считает женщина, поддался на провокацию.

— Считаю, мой сын оказался в ненужное время, в ненужном месте, — начинает свой рассказ Ирина. — Сын был на акции, но задержали его не на Притыцкого, а дома 13 августа. Когда стали искать Диму по спискам МВД, там почему-то было указано: задержан 11 августа. Больше суток не давали никакой информации о сыне. Я приехала на Окрестина, к тому моменту людей уже выпускали небольшими группами, ждала, вдруг он тоже выйдет. Видеть избитых ребят, находясь в стрессовом состоянии, тяжело. Я не имела понятия, как задерживали Диму, что происходило, битый он или нет.

Вечером 14 августа к Дмитрию в изолятор на Окрестина смог попасть адвокат, он присутствовал на допросе, но ничего сказать семье защитник не смог — с него была взята подписка о неразглашении. На следующий день Дмитрия перевели в СИЗО № 1 по улице Володарского.

— Сразу не знала, какие обвинения выдвигаются сыну. Вроде речь шла про ст. 293 УК (Массовые беспорядки), а в новостях сообщили еще про угон авто, — рассказывает Ирина.

— До задержания Дмитрий рассказывал вам, что произошло во время протестной акции?

— Как говорил Дима, когда они находились на Притыцкого, из толпы подбежали ребята, сказали, есть ключи от МАЗа, нужно его перегнать. Сын мог, он же водитель грузового автомобиля. Ему предлагали запустить машину в толпу ОМОНа, он отказался и просто перегородил дорогу ОМОНу от протестующих.

Вчера в новостном выпуске по « Беларусь 1 » Ирина увидела своего сына. В сюжете говорится, что «несколько демонстрантов остановили машину коммунальной службы», угрожая пистолетом и гранатой, выгнали водителя и напарника. А далее был показан отрывок из допроса Дмитрия.

«Получалось так, что это больше как провокация. Потому что спросил: „Ты хочешь? Едь“. Он тут же как бы исчез, — говорит молодой человек.

— Для чего вы стирали свои отпечатки пальцев? — спрашивает закадровый голос.

— Страшно, на всякий случай. Непонятно, что будет дальше. Была мысль, она пришла спустя два часа, что с МАЗом я встрял основательно».

Ирина уверена, что люди с пистолетом — провокаторы.

— Это видео выглядит постановочным, почему-то в машине оказалась скрытая камера. При этом ребят, которые угрожали пистолетом, не прятали своих лиц, не задержали, — отмечает Ирина.

Сейчас Дмитрий подозреваемый по трем статьям Уголовного кодекса : ч.2 ст. 293 (Массовые беспорядки), ч.1 ст. 310 (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций), ч.3 ст. 214 (Угон транспортного средства, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения).