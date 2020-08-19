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Один из выходов из станции «Партизанская» закроют до конца августа
19.08.2020 15:44 — Новости Общества |
В Минске до конца августа закрывают один из выходов из станции метро «Партизанская». Об этом
Выход № 3−1 станции «Партизанская» (на карте помечен красным цветом) будут ремонтировать. Его закроют с 19 по 31 августа.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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В Минске до конца августа закрывают один из выходов из станции метро «Партизанская». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минского метрополитена.
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