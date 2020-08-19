﻿ «В больнице узнал, что на меня завели дело». Избитый хочет привлечь к ответственности силовиков, а они - его. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В больнице узнал, что на меня завели дело». Избитый хочет привлечь к ответственности силовиков, а они - его

19.08.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В минскую больницу Александр попал из изолятора на Окрестина. У него черепно-мозговая травма, перелом правой кисти, множественные гематомы, ранение в плечо, травмы головы, ног. Пока он лечится, стало известно: в отношении Александра возбуждено уголовное дело за сопротивление сотрудникам. Парень ищет свидетелей, которые видели, как его задерживали 11 августа на проспекте Победителей.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Вчера мою девушку в качестве свидетеля вызвал Следственный комитет, там она узнала, что на меня завели уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел). Срок — до пяти лет лишения свободы, — рассказывает TUT.BY Александр (имя изменено, настоящие Ф. И. О. есть в редакции. — Прим. TUT.BY).

Недавно молодой человек стал одним из героев нашего материала, в котором мужчины разных возрастов, разных профессий и даже политических взглядов рассказывали о насилии со стороны силовиков. Их били при задержании, в автозаке, в РУВД и в изоляторе на Окрестина.

Александр был задержан 11 августа на проспекте победителей возле ТЦ «Замок». Говорил, в тот момент ехал с девушкой на машине, посигналили «два-три раза в знак солидарности» и тут же привлекли внимание сотрудников ГАИ.

— В 19.40 возле стелы остановили мою машину Nissan Terrano черного цвета. К авто подбежали сотрудник ГАИ, люди в черном, удар по стеклу — и стали кричать. Я попросил представиться, показать удостоверение, мы не выходили из салона, потому что они били по стеклам, ломали ручки, а потом стали стрелять. И началась погоня, нас задержали возле проспекта Победителей, 12, — передает события 11 августа Александр. — Мою версию могли бы подтвердить камеры видеонаблюдения, это же место, где проходят парады, там каждый листочек должен быть виден, а следователь говорит, это «слепая зона», никаких записей нет. Теперь я ищу свидетелей. Если вы видели задержание, свяжитесь, пожалуйста, со мной.

Молодой человек до сих пор находится в больнице, куда он попал после изолятора на Окрестина. У Александра черепно-мозговая травма, перелом правой кисти, множественные гематомы, ранение в плечо, травмы головы, ног.


Александр после задержания. Фото предоставлено героем публикации

— В изоляторе были и раненые, с простреленными руками. А еще был дикий холод, в итоге мы придумали схему: лечь — и каждый друг друга обнимает, вот так и согревались. Под утро меня отпустили, а до этого избили. Били час в две очереди, когда одни уставали, отправляли к другим. Тех, у кого не было синяков, лупили так, что они орали, как дети. Выпускали по одному. На улице было так много женских волос, как будто набросали париков. Отпуская, говорили: «Беги, не оглядывайся!» И ты бежишь, ничего не спрашивая, — рассказывал ранее TUT.BY Александр.

Когда он попал в больницу, к нему пришел сотрудник СК, тогда парень давал показания о том, как был избит силовиками. Он также успел написать заявление в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности виновных лиц.

Если вы были свидетелем того, как вечером 11 августа на проспекте Победителей задерживали водителя Nissan Terrano черного цвета, просьба позвонить по номерам: +375 29 714−77−88, +375 29 678−87−88 или написать по адресу garri1515@gmail.com.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минскую больницу Александр попал из изолятора на Окрестина. У него черепно-мозговая травма, перелом правой кисти, множественные гематомы, ранение в плечо, травмы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Задержанные, избитые и осужденные за протесты в Гомеле обжалуют протоколы. Суд отложил рассмотрение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика