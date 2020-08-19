«В больнице узнал, что на меня завели дело». Избитый хочет привлечь к ответственности силовиков, а они - его

Источник материала: Tut.by

В минскую больницу Александр попал из изолятора на Окрестина. У него черепно-мозговая травма, перелом правой кисти, множественные гематомы, ранение в плечо, травмы головы, ног. Пока он лечится, стало известно: в отношении Александра возбуждено уголовное дело за сопротивление сотрудникам. Парень ищет свидетелей, которые видели, как его задерживали 11 августа на проспекте Победителей.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Вчера мою девушку в качестве свидетеля вызвал Следственный комитет, там она узнала, что на меня завели уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел). Срок — до пяти лет лишения свободы, — рассказывает TUT.BY Александр (имя изменено, настоящие Ф. И. О. есть в редакции. — Прим. TUT.BY).

Недавно молодой человек стал одним из героев нашего материала, в котором мужчины разных возрастов, разных профессий и даже политических взглядов рассказывали о насилии со стороны силовиков. Их били при задержании, в автозаке, в РУВД и в изоляторе на Окрестина.

Александр был задержан 11 августа на проспекте победителей возле ТЦ «Замок». Говорил, в тот момент ехал с девушкой на машине, посигналили «два-три раза в знак солидарности» и тут же привлекли внимание сотрудников ГАИ.

— В 19.40 возле стелы остановили мою машину Nissan Terrano черного цвета. К авто подбежали сотрудник ГАИ, люди в черном, удар по стеклу — и стали кричать. Я попросил представиться, показать удостоверение, мы не выходили из салона, потому что они били по стеклам, ломали ручки, а потом стали стрелять. И началась погоня, нас задержали возле проспекта Победителей, 12, — передает события 11 августа Александр. — Мою версию могли бы подтвердить камеры видеонаблюдения, это же место, где проходят парады, там каждый листочек должен быть виден, а следователь говорит, это «слепая зона», никаких записей нет. Теперь я ищу свидетелей. Если вы видели задержание, свяжитесь, пожалуйста, со мной.

Молодой человек до сих пор находится в больнице, куда он попал после изолятора на Окрестина. У Александра черепно-мозговая травма, перелом правой кисти, множественные гематомы, ранение в плечо, травмы головы, ног.



Александр после задержания. Фото предоставлено героем публикации

— В изоляторе были и раненые, с простреленными руками. А еще был дикий холод, в итоге мы придумали схему: лечь — и каждый друг друга обнимает, вот так и согревались. Под утро меня отпустили, а до этого избили. Били час в две очереди, когда одни уставали, отправляли к другим. Тех, у кого не было синяков, лупили так, что они орали, как дети. Выпускали по одному. На улице было так много женских волос, как будто набросали париков. Отпуская, говорили: «Беги, не оглядывайся!» И ты бежишь, ничего не спрашивая, — рассказывал ранее TUT.BY Александр.

Когда он попал в больницу, к нему пришел сотрудник СК, тогда парень давал показания о том, как был избит силовиками. Он также успел написать заявление в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности виновных лиц.

Если вы были свидетелем того, как вечером 11 августа на проспекте Победителей задерживали водителя Nissan Terrano черного цвета, просьба позвонить по номерам: +375 29 714−77−88, +375 29 678−87−88 или написать по адресу garri1515@gmail.com.