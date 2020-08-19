Задержанные, избитые и осужденные за протесты в Гомеле обжалуют протоколы. Суд отложил рассмотрение

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19 августа Гомельский областной суд приступил к рассмотрению первых жалоб арестованных и осужденных на сутки за участие в протестных акциях людей. Сегодня рассматривали дела гомельчан Павла Погарцева и Дмитрия Лукомского. Их задержали, избивали, а затем, уже избитых судили, — дали 10 и 15 суток. Парни освободились и обжалуют это решение в суде высшей инстанции. Но судьи откладывают рассмотрение дел — с формулировкой «для полного и объективного рассмотрения».





Истории ребят похожи: задержали, били, судили, отпустили раньше срока.

Павла Погарцева задержали вечером 11 августа. Потом увезли в Центральный РОВД и, говорит парень, заставляли ползти по коридору, в этот момент избивали.

— Кто бил?

— Не знаю. Люди в черном и в балаклавах. Они все время повторяли: «Чем ты не доволен? Перемен хотел? На тебе перемены!» Сорвали с меня ремень, перевязали им руки. Увидели, что у меня еще и чехол на телефоне с Погоней, стали избивать еще и по голове, — рассказывает Павел.

Парень говорит, что активные избиения закончились только тогда, когда на него стали составлять протоколы — но при этом все равно время от времени пинали ногами.

— Они почему-то все были убеждены, что я какой-то проплаченный, что у меня есть координаторы. Говорили, если не скажу, то мне сломают пальцы на ногах и на руках, изнасиловать угрожали. Потом вывели на коридор, там на полу были другие задержанные, человек пять — просили, чтобы я показал координатора. Я сказала, что я не знаю никакого координатора. Меня снова отвели обратно, уложили на пол и стали давить ногой на руку.





Потом был суд. Избитому парню дали 10 суток и отправили в ИВС. А 14 августа выпустили.

Уже поле освобождения Павел обратился к врачам. У него закрытая ЧМТ, ушиб головного мозга, сотрясение мозга, гематомы и ссадины по всему телу, а также гематома глаза и век. Но он уверен — он еще легко отделался. Видел, говорит разное.

— Был парень, у которого нашли рацию. Вот его очень сильно избивали. Он шесть раз терял сознание, когда стал задыхаться, его возили в больницу.

Павел подал заявление в СК о возбуждении уголовного дела.

Ну, а сейчас суд по административке: Погарцев требует отмены постановления районного суда об аресте и прекращении дела в отношении его. Тогда парня признали виновным в участии в несанкционированных массовых мероприятиях, а также в неповиновении законному требованию милиции.





С обоими протоколами он категорически не согласен.

— Меня задержали и обвинили в том, что я участвую в несанкционированном митинге, хотя по Конституции я имею полное право. Также в протоколе написано, что я при задержании садился на землю и всячески сопротивлялся милиции. Этого не было.

Суд выслушав Павла, пришел к решению «для полного и объективного рассмотрения» отложить вынесение решения на 28 августа. Такое решение приняли и по делу Дмитрия Лукомского.