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В Могилеве к ноябрю планируют открыть новую поликлинику

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году в медучреждения Могилевской области будет направлено 650 миллионов рублей государственных инвестиций, в  том числе для приобретения аппаратов ИВЛ и машин скорой помощи. 

Что еще предусмотрено госпрограммой по социально-экономическому развитию регионов на ближайшее время, расскажет  Андрей Ястребов. Поликлиника в быстро растущем микрорайоне Казимировка. Пожалуй, один из важных социальных объектов, открытия которого ждут горожане. 

Строительство настоящего медицинского центра было продиктовано временем  и просьбами жителей молодого микрорайона. Недавно свои двери здесь распахнул новый детский сад и современная, как говорят, умная школа на более чем тысячу мест. В этом году открыт бассейн, где могут отдыхать и горожане. Рядом живописный парк. И уже к ноябрю обещают открыть и новую поликлинику. 


Будет установлено современное диагностическое оборудование


На базе поликлиники разместится станция скорой медицинской помощи. Будет установлено современное диагностическое оборудование, аппараты УЗИ. Уже монтируется маммограф и 4 аппарата  для рентгенографии и рентгеноскопии. В стадии сборки и соляная комната, мебель. Учтена и безбарьерная среда.


В Гомеле заложили памятный камень на месте строительства школы


В Гомеле в молодом микрорайоне Хутор заложили камень под строительство будущей школы. Обязательно со спортзалом, бассейном, футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола. Начать масштабные работы планируется уже в ноябре. На этом развитие социальной инфраструктуры микрорайона не остановится. Уже в следующем году  запланировано строительство  детского сада.

 
Теги: Гомель
 
 
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В этом году в медучреждения Могилевской области будет направлено 650 миллионов рублей государственных инвестиций, в  том числе для приобретения аппаратов ИВЛ и...
 
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