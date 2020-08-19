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Будет установлено современное диагностическое оборудование





В Гомеле заложили памятный камень на месте строительства школы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилеве к ноябрю планируют открыть новую поликлинику В этом году в медучреждения Могилевской области будет направлено 650 миллионов рублей государственных инвестиций, в том числе для приобретения аппаратов ИВЛ и...

В этом году в медучреждения Могилевской области будет направлено 650 миллионов рублей государственных инвестиций, в том числе для приобретения аппаратов ИВЛ и машин скорой помощи.Что еще предусмотрено госпрограммой по социально-экономическому развитию регионов на ближайшее время, расскажетПоликлиника в быстро растущем микрорайоне Казимировка. Пожалуй, один из важных социальных объектов, открытия которого ждут горожане.Строительство настоящего медицинского центра было продиктовано временем и просьбами жителей молодого микрорайона. Недавно свои двери здесь распахнул новый детский сад и современная, как говорят, умная школа на более чем тысячу мест. В этом году открыт бассейн, где могут отдыхать и горожане. Рядом живописный парк. И уже к ноябрю обещают открыть и новую поликлинику.На базе поликлиники разместится станция скорой медицинской помощи. Будет установлено современное диагностическое оборудование, аппараты УЗИ. Уже монтируется маммограф и 4 аппарата для рентгенографии и рентгеноскопии. В стадии сборки и соляная комната, мебель. Учтена и безбарьерная среда.В Гомеле в молодом микрорайоне Хутор заложили камень под строительство будущей школы. Обязательно со спортзалом, бассейном, футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола. Начать масштабные работы планируется уже в ноябре. На этом развитие социальной инфраструктуры микрорайона не остановится. Уже в следующем году запланировано строительство детского сада.