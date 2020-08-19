Подготовка к забастовкам, митинг и милиция на площади. Что происходило в Гродно 19 августа

Источник материала: Tut.by

Работа стачкома, выход рабочих на улицы, акция поддержки у Гродненской табачной фабрики (правда, «табачка» так и не вышла на забастовку) и митинг на главной площади (который вдруг стал несанкционированным, несмотря на то, что горисполком разрешил проводить на площади Ленина мероприятия) — так прошел одиннадцатый подряд день протеста в Гродно.





Днем строители «Гродножилстроя» вышли на общую встречу и стали готовиться к официальной забастовке. Рабочие «Гродно Азота» тоже собирались на территории своего предприятия, чтобы решить вопросы с забастовкой. Они вышли за территорию завода — на улице их встречала группа поддержки. Здесь все вместе стали дожидаться выхода администрации, но к рабочим никто не вышел. Азотовцы вернулись в цеха.

Вечером было шумно около Гродненской табачной фабрики. Была информация, что «табачка» тоже может забастовать, однако рабочие оттуда не выходили. Группа поддержки, а сюда приехало около 300 гродненцев, двинулась на площадь Ленина, где уже в это время стали собираться люди. Несмотря на дождь, здесь было несколько тысяч человек. Пришла колонна с «Гродно Азота».







«Гродножилстрой» готовится к забастовке

К удивлению собравшихся, на площади появились милиционеры, которые стали предупреждать горожан, что собрание незаконно, и просили разойтись. Люди оставались на местах. Также горисполком в этот раз не обеспечил электричеством и техникой протестующих, хотя обещал это делать.

Резервную звукотехнику привезти на площадь не удалось. Выступающим — а митинг проходил в формате «открытый микрофон» — пришлось довольствоваться мегафоном.

Люди снова говорили о том, что отступать нельзя, что надо продолжать забастовки, и о том, что не хватает поддержки тем, кто стоит в акциях солидарности. Рассказывали о деятельности стачкома и говорили, что местная власть их обманула.

















На митинге не было бессменного выступающего Виктора Шумеля. Оказалось, что его выбрали в Координационный совет по обеспечению трансфера власти, который был создан по инициативе Светланы Тихановской. Виктор находился в этот момент в Минске.

























В какой-то момент на площади появились мужчина и женщина, которые стали вести себя странно, мужчина прыгал и кричал что-то про влияние Польши, набрасывался на людей. Собравшиеся отошли от него подальше и взялись за руки. Мужчина оказался в кольце. Он продолжал кричать и провоцировать людей. Однако в ответ на это он не получил ничего кроме криков «Позор, позор!». В итоге его вывели с площади волонтеры.





































Люди, постояв некоторое время на площади, начали расходиться. Акция продолжалась два с половиной часа — с 19.00 до 21.30. На пике в ней участвовало 5−7 тысяч человек.