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В интернете появилась видеозапись подготовки к протестным акциям
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭти кадры были сделаны в минском офисе 8 августа вечером. Накануне масштабных погромов участниками группы приобретались пиротехника и специальные лазерные указки. В штабе проводилась координация действий участников протестных акций, хранились медикаменты. На съемке видны уже итоговые приготовления группы - ее участники собирают технику и готовятся отбыть на вечерние беспорядки.
Мы уже рассказывали о роли координатора штаба Бабарико Юрия Воскресенского. Мужчина отвечал за Первомайский район столицы и был организатором протестных акций в микрорайоне Уручье. Наши коллеги получили возможность побеседовать с ним. Вот что он думает сейчас, когда стало понятно, к чему ведет спираль нагнетания ситуации.
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Эти кадры были сделаны в минском офисе 8 августа вечером. Накануне масштабных погромов участниками группы приобретались пиротехника и специальные лазерные...
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