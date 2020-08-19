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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В интернете появилась видеозапись подготовки к протестным акциям Эти кадры были сделаны в минском офисе 8 августа вечером. Накануне масштабных погромов участниками группы приобретались пиротехника и специальные лазерные...

Эти кадры были сделаны в минском офисе 8 августа вечером. Накануне масштабных погромов участниками группы приобретались пиротехника и специальные лазерные указки. В штабе проводилась координация действий участников протестных акций, хранились медикаменты. На съемке видны уже итоговые приготовления группы - ее участники собирают технику и готовятся отбыть на вечерние беспорядки.Мы уже рассказывали о роли координатора штаба Бабарико Юрия Воскресенского. Мужчина отвечал за Первомайский район столицы и был организатором протестных акций в микрорайоне Уручье. Наши коллеги получили возможность побеседовать с ним. Вот что он думает сейчас, когда стало понятно, к чему ведет спираль нагнетания ситуации.