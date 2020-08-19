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Подробности происшествия, которое случилось накануне в Могилеве во время митинга

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С первых минут происходящее трактовалось польским телеграм-каналом, как умышленный наезд на демонстрантов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора. На кадрах, которые сегодня обнародовали могилевские правоохранители, отчетливо видно, что, во-первых, люди переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. А инцидент сложно назвать наездом на демонстрантов. Судите сами: к машине подбежали посторонние и начали стучать. Один из них залез на капот и лег на крышу, при этом причинив транспортному средству механические повреждения. 

Евгений Жилинский, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома: "Водитель, испугавшись за свою жизнь и жизнь своих пассажиров,  принял решение уехать в место, где будет безопасно. В результате происшествия никому телесных повреждений не причинено. По данному факту проводится проверка, будет дана правовая оценка". 

Также было обнародовано видео, снятое камерой регистратора подразделения ДПС еще 11 августа. В Минске  в районе станции метро "Каменная горка" экипаж "Стрелы" предупреждал людей об опасности выхода на проезжую часть. В один момент справа выскочил молодой человек и бросил камень, который повредил стекло и видеорегистратор. 

 
Теги: Минск
 
 
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С первых минут происходящее трактовалось польским телеграм-каналом, как умышленный наезд на демонстрантов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора....
 
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