ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Федерация профсоюзов Беларуси инициировала площадку прямого диалога на предприятиях страны

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Федерация профсоюзов Беларуси инициировала площадку прямого диалога на предприятиях страны для решения любых спорных или проблемных вопросов. Об этом рассказал председатель общественного объединения Михаил Орда. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федерация профсоюзов Беларуси инициировала площадку прямого диалога на предприятиях страны для решения любых спорных или проблемных вопросов. Об этом рассказал...
 
Новости дня
Новости общества
 
Павел Якубовіч: Лукашэнку трэба прызнаць, што людзі на вуліцах гэта не бандэраўцы, наркаманы і міфічныя рэцыдывісты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика