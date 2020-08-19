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Федерация профсоюзов Беларуси инициировала площадку прямого диалога на предприятиях страны
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФедерация профсоюзов Беларуси инициировала площадку прямого диалога на предприятиях страны для решения любых спорных или проблемных вопросов. Об этом рассказал председатель общественного объединения Михаил Орда.
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Федерация профсоюзов Беларуси инициировала площадку прямого диалога на предприятиях страны для решения любых спорных или проблемных вопросов. Об этом рассказал...
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