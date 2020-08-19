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Закулисье Купаловского театра

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Много шума, разговоров и даже политических процессов развернулось в последние дни вокруг столичного Купаловского театра. Но такой ли культурной оказывается культура на поверку? Вот такие кадры застали те, кто пришел сегодня днем в театр - в новое, отремонтированное за государственный счет здание. Как говорится, без комментариев.

 
 
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Много шума, разговоров и даже политических процессов развернулось в последние дни вокруг столичного Купаловского театра. Но такой ли культурной оказывается...
 
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