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Закулисье Купаловского театра
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМного шума, разговоров и даже политических процессов развернулось в последние дни вокруг столичного Купаловского театра. Но такой ли культурной оказывается культура на поверку? Вот такие кадры застали те, кто пришел сегодня днем в театр - в новое, отремонтированное за государственный счет здание. Как говорится, без комментариев.
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Много шума, разговоров и даже политических процессов развернулось в последние дни вокруг столичного Купаловского театра. Но такой ли культурной оказывается...
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