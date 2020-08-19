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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закулисье Купаловского театра Много шума, разговоров и даже политических процессов развернулось в последние дни вокруг столичного Купаловского театра. Но такой ли культурной оказывается...

Много шума, разговоров и даже политических процессов развернулось в последние дни вокруг столичного Купаловского театра. Но такой ли культурной оказывается культура на поверку? Вот такие кадры застали те, кто пришел сегодня днем в театр - в новое, отремонтированное за государственный счет здание. Как говорится, без комментариев.