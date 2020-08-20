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Сторонницы перемен проводят акцию на площади Победы в Минске
20.08.2020 13:19 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 августа. Сторонницы перемен проводят акцию в районе площади Победы в Минске.
В 13.00 около 50 человек, преимущественно девушек, растянулись цепью на пересечении проспекта Независимости и улицы Захарова по стороне парка Горького. Цепь выстраивается в сторону цирка. За 10 минут их число выросло до сотни и продолжает расти. Участницы обозначены белыми лентами, бело-красно-белой символикой, держат в руках цветы, воздушные шары и плакаты "Любовь спасет мир", "Спасибо за смелость". Еще около десятка участниъц стоят на противоположной стороне проспекта.
Проезжающие мимо автомобили сигналят им в знак поддержки.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 20 августа. Сторонницы перемен проводят акцию в районе площади Победы в Минске. В 13.00 около 50 человек, преимущественно девушек, растянулись цепью на...
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