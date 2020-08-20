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«Нам не отдают тело папы без разрешения СК». Родные застреленного брестчанина не могут его похоронить
20.08.2020 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В среду, 19 августа, в военном госпитале Минска умер 44-летний брестчанин Геннадий Шутов, в которого силовики выстрелили во время протестов. Родные Геннадия еще вчера приехали в столицу, чтобы забрать тело, но, как они рассказывают TUT.BY, от них эксперты требуют постановление на выдачу тела за подписью СК.
— Мы хотим забрать тело нашего отца и похоронить по-человечески, но в отделе судебных экспертиз № 3 нам говорят, что нужно разрешение Следственного комитета. А в СК по Бресту отвечают, никакого разрешения не надо. Где искать правду? — задается вопросом Людмила, дочка умершего Геннадия Шутова.
В среду, 19 августа, Бреста, в которого силовики выстрелили на протестах. Ему было 44 года">мужчина скончался в военном госпитале в Минске. Он получил
Как говорит Людмила, вчера с ней связались из минского морга, сказали, какой гроб нужно заказать, и семья в тот же день выехала в столицу.
— Еще вчера в отделе судебных экспертиз № 3 говорили, что вскрытие сделают как можно быстрее, а в итоге нас отправляют от Следственного комитета к судмедэкспертам. Я так понимаю, нам просто не хотят отдавать тело, — предполагает Людмила, дочка Геннадия Шутова. — В постановлении на проведение экспертизы четко указано: выдать тело после проведения экспертизы родственникам.
TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу Государственного комитета судебных экспертиз.
— В органы Государственного комитета судебных экспертиз сегодня поступило постановление следователя и тело умершего Шутова для проведения судебно-медицинской экспертизы, — говорит Сергей Титовец, пресс-секретарь центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз.
Что же качается выдачи тела Геннадия Шутова родным, этот вопрос в комитете называют «преждевременным».
— Он может быть рассмотрен только после проведения необходимых исследований. В среднем экспертиза проводится от 2 до 4 недель, — комментирует Титовец и отмечает, что тело может находится у экспертов до тех пор, пока не будут проведены все необходимые исследования.
— Необходимо ли разрешение Следственного комитета, чтобы родные могли забрать тело?
— В статье 29 Закона РБ «О погребении и похоронном деле» содержится, что тело умершего выдается с письменного разрешения органа, назначившего эту экспертизу.
Есть ли это разрешение в данном случае, в комитете не ответили и посоветовали обратиться в Следственный комитет.
— Следственный комитет давал поручение Комитету судебных экспертиз на проведение экспертных исследований по телу погибшего. У нас этих экспертных исследований нет, значит никакого разрешения на выдачу тела в настоящее время быть не может, — поясняет Сергей Кабакович, официальный представитель СК.
Он уточнил, что тело Геннадия Шутова может находиться у экспертов несколько дней.
Геннадий — третья жертва акций протеста после президентских выборов в Беларуси. Александр Тарайковский погиб 10 августа, его
Напомним, вчера СК
— Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины непреднамеренно ранил его в область головы, — сообщает Следственный комитет.
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«Нам не отдают тело папы без разрешения СК». Родные застреленного брестчанина не могут его похоронить
В среду, 19 августа, в военном госпитале Минска умер 44-летний брестчанин Геннадий Шутов, в которого силовики выстрелили во время протестов. Родные Геннадия еще вчера...
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