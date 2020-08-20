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В Гомеле кондуктор «просадил» на автоматах всю выручку с талончиков

20.08.2020 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце июля нынешнего года директор Гомельского автобусного парка сообщил в милицию, что его кондуктор присвоил свои деньги, которые получил после продажи проездных билетов. Что выяснилось потом, рассказали в УВД.


Фото носит иллюстративный характер. peramoga.by

27-летний ранее не судимый гомельчанин с начала года работал на предприятии. Первые месяцы все было в порядке. Но в начале июля парень не отчитался о количестве реализованных им проездных билетов. Он должен был делать это постоянно, но говорил, что ничего не продал и денег у него нет. На самом деле кондуктор лгал — у него на руках было более 950 рублей. Всю сумму мужчина за раз проиграл в игровом клубе. С его слов, хотел сразу выиграть крупную сумму.

В отношении мужчины по факту присвоения денежных средств материально-ответственным лицом возбуждено уголовное дело.

 
 
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Директор Гомельского автобусного парка сообщил в милицию, что его кондуктор присвоил свои деньги, которые получил после продажи проездных билетов
 
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