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В Гомеле кондуктор «просадил» на автоматах всю выручку с талончиков
20.08.2020 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце июля нынешнего года директор Гомельского автобусного парка сообщил в милицию, что его кондуктор присвоил свои деньги, которые получил после продажи проездных билетов. Что выяснилось потом,
27-летний ранее не судимый гомельчанин с начала года работал на предприятии. Первые месяцы все было в порядке. Но в начале июля парень не отчитался о количестве реализованных им проездных билетов. Он должен был делать это постоянно, но говорил, что ничего не продал и денег у него нет. На самом деле кондуктор лгал — у него на руках было более 950 рублей. Всю сумму мужчина за раз проиграл в игровом клубе. С его слов, хотел сразу выиграть крупную сумму.
В отношении мужчины по факту присвоения денежных средств материально-ответственным лицом возбуждено уголовное дело.
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Директор Гомельского автобусного парка сообщил в милицию, что его кондуктор присвоил свои деньги, которые получил после продажи проездных билетов
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