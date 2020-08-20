Следствие показало видео, как в Бобруйске мужчина ударил милиционера в черной форме и шлеме

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 10 августа мужчина ударил сотрудника ГАИ, а его 24-летний сын — сотрудника Департамента охраны МВД, сообщает СК. Есть видео момента удара.

По данным следствия, инспекторы остановили машину для проверки документов и обнаружили, что у водителя нет техосмотра.

— При составлении административного протокола вокруг милиционеров собрались граждане, которые выражали недовольство законными действиями сотрудников правоохранительных органов и призывали к применению в отношении них насилия, — сообщает СК.

Следствие считает, что 53-летний бобруйчанин «поддался призыву толпы» и ударил сотрудника ГАИ. Его 24-летний сын ударил сотрудника Департамента охраны МВД — тот, видно на кадрах видео, был в черной форме без опознавательных знаков и шлеме. Силовики пытались пресечь противоправные действия бобруйчан, добавляет следствие.

Мужчин задержали, их обвиняют в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ранее 53-летний обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление, а также за побег из-под стражи.

Напомним, не менее 56 заявлений и сообщений поступило в Следственный комитет по Могилевской области от граждан, которые получили телесные повреждения при задержании в период с 9 август. Есть и три заявления о фактах насилия протестующих в отношении сотрудников милиции.