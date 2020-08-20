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Следствие показало видео, как в Бобруйске мужчина ударил милиционера в черной форме и шлеме
20.08.2020 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 10 августа мужчина ударил сотрудника ГАИ, а его 24-летний сын — сотрудника Департамента охраны МВД,
По данным следствия, инспекторы остановили машину для проверки документов и обнаружили, что у водителя нет техосмотра.
— При составлении административного протокола вокруг милиционеров собрались граждане, которые выражали недовольство законными действиями сотрудников правоохранительных органов и призывали к применению в отношении них насилия, — сообщает СК.
Следствие считает, что 53-летний бобруйчанин «поддался призыву толпы» и ударил сотрудника ГАИ. Его 24-летний сын ударил сотрудника Департамента охраны МВД — тот, видно на кадрах видео, был в черной форме без опознавательных знаков и шлеме. Силовики пытались пресечь противоправные действия бобруйчан, добавляет следствие.
Мужчин задержали, их обвиняют в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ранее 53-летний обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление, а также за побег из-под стражи.
Напомним, не менее 56 заявлений и сообщений поступило в Следственный комитет по Могилевской области от граждан, которые
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Это был сотрудник департамента охраны. А отец нападавшего ударил сотрудника ГАИ, сообщает следствие.
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