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В Беларуси 69 950 человек с положительным тестом на COVID-19
20.08.2020 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 69 950 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.
Выздоровели и выписаны 67 тыс. 929 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего проведено 1 млн 446 тыс. 398 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 627 пациентов.
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В Беларуси 69 950 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.
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