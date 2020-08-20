Источник материала: Tut.by

В Беларуси 69 950 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.



Фото: Reuters

Выздоровели и выписаны 67 тыс. 929 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 1 млн 446 тыс. 398 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 627 пациентов.