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В Беларуси 69 950 человек с положительным тестом на COVID-19

20.08.2020 17:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 69 950 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.


Фото: Reuters

Выздоровели и выписаны 67 тыс. 929 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 1 млн 446 тыс. 398 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 627 пациентов.

 
 
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В Беларуси 69 950 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.
 
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