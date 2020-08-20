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Иностранным журналистам отказывают во въезде. ГПК говорит о том, что у них нет аккредитации «и крупные суммы в валюте»

20.08.2020 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иностранным журналистам, не имеющим аккредитации и заявляющим в качестве цели визита в Беларусь туризм, отказывают во въезде в нашу страну. Об этом сообщает Госпогранкомитет, а также сами представители СМИ.


Фото: airport.by

Как сообщают белорусские пограничники, во вторник, 18 августа, они отказали во въезде в нашу страну группе иностранных журналистов, которые пытались попасть в Беларусь под видом туристов и не имели аккредитации. Сами они говорили о том, что приехали в нашу страну, чтобы увидеть ее достопримечательности, однако пограничники обнаружили у них служебные удостоверения сотрудников СМИ, а также профессиональную технику. Как сообщается, также были обнаружены большие суммы иностранной валюте.

В сообщении отмечается, что представителям Deutsche Welle и Danmarks Radio, имевшим аккредитацию для работы в Беларуси, во въезде в нашу страну не препятствовали.

В четверг один из крупнейших новостных телеканалов Италии Rai News 24 сообщил, что во въезде в Беларусь было отказано его корреспонденту Эмме Фарне, ее коллеге из дочернего TG1 и нескольким другим иностранным журналистам. Они вынуждены были провести ночь в аэропорту. Помощь своим соотечественникам оказало посольство Италии в Беларуси.

 
 
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Иностранным журналистам, не имеющим аккредитации и заявляющим в качестве цели визита в Беларусь туризм, отказывают во въезде в нашу страну.
 
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