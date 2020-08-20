«Что же это будет?» Жители Боровлян благодарили милиционера, а местному депутату выразили недоверие

Источник материала: Tut.by

На большинстве участков Боровлянского сельского совета на президентских выборах-2020 победила Светлана Тихановская, и это по данным официальных протоколов комиссий. Вечером 20 августа местные жители собрались у сельсовета, просто чтобы обсудить, что делать дальше.





У сцены возле Боровлянского сельского совета собрались пенсионеры, айтишники, люди рабочих специальностей — публика разномастная, как и вообще население пунктов, которые относятся к этому сельсовету.

О планах собраться сообщали друг другу в соцсетях, да и вообще подошли к вопросу основательно.

— Мы хотели провести местное собрание, закон такое предусматривает, — рассказала жительница Ирина Штыркина еще до начала мероприятия. — Под уведомлением насчет собрания подписались более 700 жителей сельсовета.

В повестке у местных три пункта. Первое — требуют, чтобы официальные результаты выборов не признали. Второе — хотят отставки Александра Лукашенко. Третье — просят прекратить насилие на улицах.





В Боровлянском сельсовете идею местного собрания сначала поддержали. Но днем в четверг Ирину и еще одну активную жительницу вызвали в прокуратуру Минского района.

— Там нам разъяснили наши права и указали, что уведомлять власти о местном собрании нужно за 15 дней. Мы это знаем, но пояснили: по закону, если орган власти не против и согласовывает все за меньший срок, то никаких проблем нет, — объяснила Ирина.

Вскоре после того, как с местными встретились работники прокуратуры, с ними связался представитель сельсовета и сказал, что мероприятие будет несанкционированным.

Но многие все равно решили пойти. Вечером четверга у сцены возле Боровлянского сельского совета собралось больше 200 человек. У некоторых в руках были бело-красно-белые флаги.

К собравшимся вышел начальник Боровлянского РОВД Валерий Соловьев.





— С 9-го числа и раньше на территории, которую обслуживает наш отдел милиции, не задержали ни одного человека, — сказал милиционер.

Он поблагодарил людей за то, что ведут себя «спокойно, без провокаций».

— Молодец! — поддерживали его криками.

— А за что благодарим? За то, что нас не бьют? — негромко спросил кто-то.

— На нашей земле должны быть мир и порядок! — продолжил милиционер.

— А закон? — раздался еще вопрос.









Потом на сцену поднимались местные жители. Они говорили, что надо объединяться, общаться теснее, чтобы власть начала прислушиваться к желаниям людей. Кто-то предложил выразить недоверие местному депутату Валентине Курсевич.

— Недоверие к ней вызвано полным игнорированием ситуации. И представитель милиции пришел, и сельского совета, а депутата нет, — сказал один из активистов.

Впрочем, депутат Палаты представителей по Заславскому избирательному округу № 77 Валентина Курсевич тем же вечером была на похожей встрече с людьми в Заславле .





Жители Боровлян возмущались, что депутат не реагирует на ситуацию, которая сложилась после выборов.

— Ее не волнуют проблемы людей.

Недоверие депутату будут выражать официально, соберут подписи под заявлением.

— Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! — скандировали собравшиеся в какой-то момент.

Ближе к 20.00 встреча местных жителей в агрогородке Лесной закончилась. Люди знакомились, обменивались информацией о местных чатах. А кто здесь собрался?

Валерий — ученый, рассказывает, что голосовал за Светлану Тихановскую на участке № 4 в одной из Боровлянских школ.





— Пока мы дожидались результатов с 20 до 23 часов, то слышали, как ликовали люди на соседних участках — там тоже победила Тихановская. Когда она победила и у нас, мы подумали, что так везде. Разошлись спать спокойные и даже не знали про беспорядки, которые происходили в городе, — рассказал Валерий.

На встречу жителей в четверг он пришел, чтобы выразить солидарность.

— Я не настаиваю, что Тихановская победила в первом туре, но второй тур наверняка должен был состояться.

Валерий подчеркивает, что милиция в Боровлянах действительно тактичная.

— В первый день женских акций на главной улице тут собралось около 1000 человек. Приехала машина ОМОНа, но наш начальник милиции пришел и сказал, что никого задерживать не будут. Просто предупредил, чтобы не было беспорядков.

Сергей Волков — айтишник. Он в Боровлянах был и избирателем, и наблюдателем. В оценках местной милиции мужчина осторожен.

— Да, нас не бьют, это хорошо, отношение нормальное. Но когда наблюдатели вызывали милицию, жалуясь на фальсификации на участках, она отказывалась приезжать, — рассказал Сергей.





Собеседник добавил, что сила Боровлян и окрестностей — в крепких сообществах.

— Мы много общаемся. В Боровлянском округе все дело в комьюнити, здесь все практически друг друга знают. Здесь живет много представителей трудовых коллективов — тех же больниц, которых здесь несколько. Ну и активисты есть, которые когда-то давно боролись с химическим заводом, а потом — против вырубки леса.

В руках у пенсионерки Галины — бело-красно-белый флаг, она пришла на встречу, потому что «возмущена насилием». Женщина объяснила, что выборы бойкотировала.

— Это единственно правильное решение в нашей ситуации, — считает она.

— А как вы относитесь к Светлане Тихановской?

— Сложно сказать. Я вообще за парламентскую республику, — ответила Галина.





70-летние Зинаида и Петр голосовали за Тихановскую. Они возмущены, что их «голоса украли».

— Что же это будет сейчас? — расстроена Зинаида. — И больше всего болею за нашу замечательную, прекрасную молодежь. Многим детям и внукам придется уезжать из страны, если ничего не изменится.