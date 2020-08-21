Теперь не законная встреча на площади Ленина и микро-акция БРСМ. Что происходило в Гродно 20 августа

Источник материала: Tut.by

В Гродно на площади Ленина в очередной раз собрались люди — всего около полутора тысяч человек. Правда, сегодня митинг был несанкционированным. Об этом предупреждали сотрудники милиции, проезжая мимо площади на машине. Но гродненцы решили, что это никакой и не митинг — просто встреча людей. Они собрались около памятника Ленину и общались. Не было ни звукотехники, ни микрофона, ни мегафона. В какой-то момент кто-то принес рупор. Так и общались.





Еще днем гродненский активист Ежи Григенча получил ответ от городских властей по поводу проведения митинга на площади Ленина: мероприятие не согласовано. Также его вызвали в милицию, где составили протокол о части первой статьи 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Несмотря на то, что встречу городские власти не разрешили и аппаратуру не дали, на площади собрались люди. Сегодня азотовцы колонной не пришли, на площади были только некоторые работники.









В это время шла работа в городском стачкоме. По информации его представителей там все идет не так гладко, как хотелось бы рабочим. Они говорят, что на заводчан давят (например, говорят, что не будет зарплаты на время забастовки, может быть техногенная катастрофа, а еще на время выходных рабочим, которые работают посменно, заблокировали пропуска), а некоторые организационные вопросы требуют еще решений. Однако пока, по словам рабочих, собственно забастовки не будет, хоть уже в некоторых цехах есть результаты по тайным голосованиям по этому поводу.









Поэтому на площади Ленина собралось не очень много людей, которые решили просто пообщаться. Разговаривали о ситуации в стране, о том, что местная власть гродненцев обманула, сначала разрешив митинги, а потом отобрав право легально собираться.

— Нам же есть, что сказать. Мы сюда поэтому и приходим каждый день. Почему мы не можем просто выходить на улицы? Мы же ничего плохого не делаем, — эмоционально говорит пожилая женщина.













На импровизированную сцену поднимаются люди. Некоторые рассказывают, как их забирал ОМОН с улиц города, другие говорят, что надо продолжать забастовку.

— Простите, а что, встреча не разрешена сегодня? Я читал, что в Гродно все разрешили, — обращается к нам молодой человек.

Ему объясняют, что все уже запрещено.

— А почему?

— Потому что теперь такой закон.

Молодой человек растерянно уходит.





















— Понятно, что сейчас будут вызывать в милицию и составлять протоколы на нас. Я боялась сегодня приходить на площадь, если честно, думала долго — и решила, что все же пойду. Жаль, что сегодня собралось так мало людей по сравнению с другими днями, но люди, наверное, устали, — говорит гродненка Татьяна.

















В какой-то момент мимо площади проехала колонна машин с красно-зелеными флагами.

Собравшиеся люди похлопали проезжающим автомобилям и вернулись к разговору, а через какое-то время разошлись.

Днем в парке имени Жилибера проходил пикет «Пункт мира», который организовал БРСМ. Там раздавали красно-зеленые ленточки. Около стойки мы не видели более 10 человек.