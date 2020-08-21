Акции солидарности, машины с красно-зелеными флагами в городе и заславские чиновники. Самые яркие фото дня

Источник материала: Tut.by

После дня выборов прошло 12 дней, но в Минске и других городах страны агитационная кампания, кажется, не закончилась. Митинги в поддержку Александра Лукашенко продолжаются, по дорогам ездят машины с красно-зелеными флагами. Но и живые цепи солидарности, акции девушек с цветами против насилия и в поддержку работников заводов, которые выходят бастовать, тоже не прекращаются.

Встреча с чиновниками в Заславле, пострадавшие от насилия силовиков и песни около заблокированного Купаловского театра — еще один день в фотографиях TUT.BY



Женщина, сына которой избили на акции протеста, пришла на встречу с чиновниками в Заславле. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



В агрогородке Лесной у сцены возле Боровлянского сельского совета собралось около 200 местных жителей, чтобы обсудить результаты выборов и насилие над протестующими. На встречу были приглашены руководители сельского, районного, городского и областного исполнительных комитетов и местные депутаты. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Армейские грузовики с государственными флагами едут по проспекту Независимости. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Множественные ожоги, рваные раны, проникающее ранение с повреждением легкого, две оторванные фаланги пальцев и разрыва барабанное перепонки — такие раны 30-летний Роман Зайцев получил 9 августа. Материал можно почитать здесь. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY



На площади Победы прошла акция солидарности «Девушки с цветами». Проезжающие машины традиционно сигналили девушкам. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



В Гродно на площади Ленина в очередной раз собрались люди — около полутора тысяч человек.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Дети на акции солидарности с Купаловским театром. После того, как труппа на встрече с министром культуры Юрием Бондарем выдвинула ему ультиматум и заявила, что уйдет вслед за уволенным директором Павлом Латушко, здание театра закрыли на санобработку. Коллектив не смог попасть внутрь театра. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



20 августа власти Заславля ждали жителей города в местном доме культуры на встречу. Люди пришли, но заходить внутрь не спешили. «Мы боимся, что это провокация, ловушка. Зайдем, а нас задержат», — рассказали они журналистам. Они требовали, чтобы чиновники вышли к ним на улицу. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY



На пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова в столице люди выстроились в цепь солидарности. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Коллективы самодеятельности выступили на провластном митинге в витебском Летнем амфитеатре. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Чиновники и депутаты ожидают встречи с горожанами в доме культуры в Заславле. Тысяча человек, в свою очередь, ожидает чиновников на улице. Людей интересуют, кто ответит за насилие и почему в тихий город приехал ОМОН. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



По Минску несколько дней подряд ездят машины с красно-зелеными-флагами. Мужчина приветствует девушек, которые выступают против насилия на площади Победы на акции «Девушки с цветами». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Стандартный видеорегистратор, который используют белорусские силовики, держит в руках один из присутствующих на встрече с горожанами в Заславле, которая состоялась вечером 20 августа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



От трех до пяти тысяч человек около Дома правительства в Минске вышли сегодня на акцию. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Девочка с государственным флагом у Вечного огня на площади Победы. Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY



Начальник Боровлянского отдела милиции Валерий Соловьев отдает честь собравшимся жителям агрогородка Лесной. На встречу были приглашены руководители сельского, районного, городского и областного исполнительных комитетов и местные депутаты. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Девушка с плакатом рядом с Домом правительства 20 августа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY