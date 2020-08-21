«Это стресс, состояние катарсиса». Что мэр Витебска думает о событиях после выборов

Источник материала: Tut.by

Председатель горисполкома Вадим Зарянкин в интервью телерадиокомпании «Витебск» высказал свое отношение к происходящему в стране и городе после президентских выборов.



Вадим Зарянкин (в центре) на акции «Беларусь — это мы!» 20 августа в Летнем амфитеатре. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

И чиновники, и протестующие — «в состоянии стресса»

— Общественно-политическую ситуацию мы меряем по своему самочувствию и самоощущению. Мы находимся в состоянии стресса. При том — все, — считает витебский градоначальник. — Не только одна сторона: чиновники, власть. Но и молодые люди [протестующие], которые «волеизъявляются» и у которых накопилось много вопросов [к власти]. Это стресс, состояние катарсиса. Наверное, в итоге будет хорошо, потому что мы услышим друг друга. Много конструктивного, много полезного.

«Забастовок, стачек» в Витебске нет

По данным телеканала «Витебск», как минимум двум крупным предприятиям в Витебске протестующие предлагали бастовать. Однако те не остановили работу.

— Я знаю, что нажим усиливается. Мы все знаем, что собираются фонды, чтобы люди шли на забастовку, чтобы останавливали производство. Но предприятия, которые с таким трудом подняли с колен, которые наработали рынки сбыта, куда они не вернутся [если объявят забастовку], сами принимают решения. И это решение такое, что забастовок, стачек нет.

Сигналящие автомобилисты «на подъеме эмоций» нарушают ПДД

Мэр отметил, что протестующие в Витебске ведут себя культурно, работникам ЖКХ не приходилось видеть перевернутые скамейки или истоптанные газоны.

При этом Вадим Зарянкин отметил, что автомобилисты своими гудками на акциях протеста нарушают законодательство:

— Хочется, чтобы не было эйфории. Чтобы люди не думали, что если они едут и сигналят, то высказывают свои чувства. Они на подъеме эмоций. Мы их понимаем, как такие же эмоциональные люди, как они. Но это нарушение ПДД, пункт 172, и водители все это знают. Идти сознательно на нарушение или нет — это выбор каждого человека.

Но в целом, заметил Зарянкин, автомобилисты «не нарушали порядок по городу».

Мэр поблагодарил всех, кто высказывает свое мнение «мирно, интеллигентно»:

— Так, как мы умеем в нашей республике жить и друг друга слышать.