Тепло и солнце. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Не расстраивайтесь, что в Могилеве сегодня дождливо. Зато в выходные будет тепло и солнечно. А вот на следующей неделе, судя по предварительным данным pogoda.by, погода будет капризной. Что ж, это последняя неделя календарного лета.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 21 августа, в Могилеве весь день будут лить дожди, возможны грозы. И будет прохладно — максимум +17 °С.

Суббота уже обещает быть солнечной и более теплой — до +22 °С.

В воскресенье, 23 августа, будет облачно, но тоже без дождя. И еще теплее — до +24 °С.

В понедельник все еще будет тепло — до +24 °С — и в основном без дождя, хотя небо уже затянут облака. Днем возможны дождь с грозой.

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