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Тепло и солнце. Погода в Могилеве в выходные
21.08.2020 09:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не расстраивайтесь, что в Могилеве сегодня дождливо. Зато в выходные будет тепло и солнечно. А вот на следующей неделе, судя по
Сегодня, 21 августа, в Могилеве весь день будут лить дожди, возможны грозы. И будет прохладно — максимум +17 °С.
Суббота уже обещает быть солнечной и более теплой — до +22 °С.
В воскресенье, 23 августа, будет облачно, но тоже без дождя. И еще теплее — до +24 °С.
В понедельник все еще будет тепло — до +24 °С — и в основном без дождя, хотя небо уже затянут облака. Днем возможны дождь с грозой.
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А вот пятница вся будет дождливой.
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