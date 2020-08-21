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Еще не осень. Погода в Гомеле в выходные
21.08.2020 10:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня за окном дождь и тоска. Но рано отчаиваться и сдаваться — все-таки еще август. И как
В субботу нас ожидает солнечная погода и +24°C.
В воскресенье также без осадков, +26°C.
Хороших выходных, друзья! Берегите себя!
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Сегодня за окном дождь и тоска. Но рано отчаиваться и сдаваться - все-таки еще август. И как обещает pogoda.by, он не подведет и еще принесет нам много солнечных и светлых...
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