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Еще не осень. Погода в Гомеле в выходные

21.08.2020 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня за окном дождь и тоска. Но рано отчаиваться и сдаваться — все-таки еще август. И как обещает pogoda.by, он не подведет и еще принесет нам солнечных и светлых дней. По крайней мере, в эти выходные уж точно.


В субботу нас ожидает солнечная погода и +24°C.

В воскресенье также без осадков, +26°C.

Хороших выходных, друзья! Берегите себя!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Сегодня за окном дождь и тоска. Но рано отчаиваться и сдаваться - все-таки еще август. И как обещает pogoda.by, он не подведет и еще принесет нам много солнечных и светлых...
 
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