Еще не осень. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Сегодня за окном дождь и тоска. Но рано отчаиваться и сдаваться — все-таки еще август. И как обещает pogoda.by, он не подведет и еще принесет нам солнечных и светлых дней. По крайней мере, в эти выходные уж точно.





В субботу нас ожидает солнечная погода и +24°C.

В воскресенье также без осадков, +26°C.

Хороших выходных, друзья! Берегите себя!

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