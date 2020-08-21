«Мы не бандитов теперь боимся, а власть!» Как прошла встреча жителей Заславля с прокурором и начальником РУВД

Источник материала: Tut.by

Встреча, которая назначена была на 18.00 в городском доме культуры, долго не начиналась: люди боялись заходить внутрь, они считали, прямо в актовом зале их могут «запаковать». Жители Заславля предлагали выйти местной власти на улицу, к народу, но председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич был непреклонен, сидя за столом на сцене, он повторял: «Формат встречи был определен таким, менять не будем». О том, какие звучали вопросы и что отвечали чиновники, депутаты и силовики — в репортаже TUT.BY.





— Мы хотим посмотреть им глаза! — с такими словами жители Заславля шли к местному дому культуры с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и самодельными плакатами. На обратной стороне обоев большими буквами написано: «Хватит врать!», «Выключай зомбоящик, включай мозг. Открой глаза и посмотри вокруг». Последний плакат держит женщина с бело-красно-белым маникюром:

— Это моя гражданская позиция с 1994 года.

Еще шагая по улице Советской, люди дружно кричали: «Верым! Можам! Пераможам!», а когда подходили к светофору, останавливались на красный свет и только потом продолжали шествие. У собравшихся возле местного дома культуры к властям такие же вопросы, как у многих в стране: почему вообще стало возможно насилие со стороны силовиков, кто за это ответит, почему насилие не осуждают с высоких трибун и ждать ли новых честных выборов.



Председатель Заславского исполкома Светлана Карташева предлагала всем пройти в актовый зал, люди долго отказывались

— Нас били три дня! Никто из депутатов, представителей исполкома не вышел, не сказал: «Люди, вы с вами!». Это же наши избранники, мы выбрали депутатов, чтобы они защищали наши интересы. Так мы не народ? Мы нация! — говорит местный житель Владимир Гриб, он, как и остальные, не торопится заходить в актовый зал.

У всех объяснение одно — им страшно. Страшно, что когда они переступят порог здания, их тут же задержат. Приглашение в актовый зал они расценивают как «провокацию и ловушку».

— Уважаемая власть, мы приглашаем вас на улицу! Выходи! Выходи! — скандируют люди.

А в актовом зале на сцене свои места уже заняли председатель Заславского исполкома Светлана Карташева, председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич, начальник Минского РУВД Виталий Пручковский, прокурор Минского района Алексей Рудишкин и депутаты Палаты представителей Валентина Курсевич и Людмила Подлужная. Несколько раз Светлана Карташева выходила на улицу, разговаривала с людьми, возвращалась назад, но на уступки никто не собирался идти.

— Ребята, я готова стать сама возле двери и не пустить в зал никого в форме, — Светлана Петровна пытается еще раз позвать людей в городской дом культуры, но никто не заходит.



Многие считали, что их задержат во время встречи, но все равно пришли

В самом зале сидит около двадцати человек, они тоже ждут, периодически кто-то из народа идет к чиновникам, просит выйти на улицу.

— Формат встречи не изменится, мы ждем до 19.00, — снова звучит из-за стола на сцене.

— Шикардос! — не выдерживает женщина и убегает.

«За что награждено 300 человек? Мы сейчас можем долго дискутировать»

И все-таки ближе к 19.00 в полупустом зале начинается заявленный диалог. Посреди — микрофон, к нему может подойти любой желающий. Первой слово берет многодетная мама.

— Я не людишка, я не шл…, я не сделала ничего противоправного, чтобы заслужить такой отклик присутствующих, — те, кто сидит на сцене, склонившись, что-то записывают. — 11 августа мой сын, встречая девушку возле метро, был схвачен и зверски избит. Он повар. Когда началась эпидемия, он с товарищами по 12 часов готовил еду для медиков, похудел на 10 килограмм. Я не фейк, не бот, не проплаченный человек, а обычный гражданин нашей родины. Мне странно, почему вы не вышли к людям. Сегодня пришла посмотреть вам в глаза, я две недели живу в аду. (…) Вы сломили моего сына, а меня — нет! Я не боюсь, мою душу вы не достанете. У каждого дед не пришел с фронта, что вы делаете, а? Мне стыдно за вас.



Прокурор Минского района Алексей Рудишкин, председатель местного исполкома Светлана Карташева, председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич (слева направо)

Женщина ушла, не дожидаясь ответа, он и не прозвучал. Председатель местного исполкома повторяла, что нужен диалог, что нужно «быть вместе» и она сама выступает за то, чтобы в Заславле было тихо и спокойно.

— Я как мать последнее время плачу и рыдаю. Почему это [насилие] вообще происходит? — плачет одна из женщин.

— Вы какие-то факты можете привести? Вас это лично коснулось? — вопросом на вопрос отвечают те, кто находится за столом.

— У моих знакомых дети пошли за пельменями и оказались на Окрестина, — отвечает жительница Заславля.

Если коротко описать общение людей и чиновников, то самые популярные ответы были такими: «Это было на территории нашего района? Мы не уполномочены. Мы не несем ответственности за всю страну. Мы охраняем общественный порядок. Такие заявления не зафиксированы».



Сын этой женщины вышел встречать девушку с работы. Силовики его схватили возле метро

— Я правильно понимаю, у вас тактика такая: «Вас лично это коснулось? А если нет, то не задавайте нам таких вопросов»? — заметила одна из девушек.

— МВД проводит проверку по всем фактам незаконного обращения с гражданами, — говорит начальник Минского РУВД Виталий Пручковский.

— Механизм отработан, если человек пострадал от сотрудников органов внутренних дел, обращается в Следственный комитет, который проводит проверку, — поясняет прокурор Минского района Алексей Рудишкин.

— А почему люди страдают?

— Мы все-таки ведем диалог или монолог? На территории Минского района таких материалов в СК не зарегистрировано, если они будут зарегистрированы, я как прокурор обещаю, что будет дана оценка по принятым решениям.

В зале становится все больше людей, попытки пригласить местные власти на улицу ничем не закончились. Люди эмоциональны и сами говорят, что без эмоций сейчас невозможно.

— За что награждено 300 человек? За смерть и убийства? За насилие и избиение наших детей? — к микрофону начинает выстраиваться очередь.

— Знаете, мы сейчас можем долго дискутировать о том, сколько пострадало людей в ходе этих мероприятий. И сколько пострадало сотрудников ОМОНа. Мы же собрались не для этого сейчас? — говорит прокурор.

— Ответьте!

Ответ не прозвучал, иногда люди даже не ждали его, разворачивались и уходили.



Люди ждали местную власть на улице, но к ним не вышли

— Извините, я бывший командующий офицер. Кто вызвал в наш тихий город ОМОН? Мне стыдно, что офицеры закрывают лицо масками как бандиты. Зачем трогать людей? Если они спокойные, вы же сами возбуждаете людей, неужели не изучаете психологию? — высказывается Александр Ермак.

Как позже признается председатель местного исполкома, она лично звонила начальнику РУВД и просила больше не присылать ОМОН в Заславль.

«Очень хочу, чтобы выявили тех, кто захватил власть»

— Меня зовут Елена Геннадьевна, я далека от сферы юриспруденции. Меня волнуют больше глобальные проблемы. У нас по избиению людей больше 600 обращений, не возбуждено ни одно уголовное дело, на задержанных дела заводились сразу, суды приводились сразу. Сегодня узнала, что у нас есть генпрокурор, который рассказал, что возбуждено уголовное дело на Координационный совет. Очень хочу, чтобы это расследование прошло честно и выявили тех, кто захватил власть. Ни одно уголовное дело не заведено из-за подделки подписи, фальсификации выборов. Наш народ просит всего лишь честные выборы. Неужели ваш Лукашенко боится, что он 80% не наберет? Он же уверен в них. Почему не возбуждены дела за избиения? — женщина сама говорит, что у нее много «почему».

— Я прежде всего юрист и привык апеллировать фактами. Такие факты мне не известны, — говорит прокурор Алексей Рудишкин. — Если они мне станут известны, тогда будет возбуждено уголовное дело. Но я повторю еще раз: фактов обращения в Следственный комитет с заявлением о причинении телесных повреждений сотрудниками милиции на территории Минского района нет. (…) Я не могу ответить, что происходило на Каменной Горке, как задерживались люди, применялась ли там физическая сила и спецсредства. Я не даю этому оценку и не имею никакого права.





Вопрос о новых выборах и результатах тех, которые прошли 9 августа, звучит не раз. Более 700 местных жителей направили свое обращение в исполком, оно было перенаправлено в ЦИК, МВД и Администрацию президента. Суть этого документа — люди осуждают насилие и выступают за новые демократические выборы.

— Вы лично согласны с результатом избирательных комиссий? Да или нет? — обращается местная жительница к председателю Заславского исполкома Светлане Карташевой.

— Я верю членам комиссии и верю результатам, — отвечает она.

Собравшиеся интересуются, где можно посмотреть бюллетени, почему на участке в СШ№ 3 не был вывешен итоговой протокол, как узнать результаты голосования.

— Результаты по Минскому району такие: за Александра Григорьевича Лукашенко — 62%, за Тихановскую — 29%, Черечня — 1%, Канопацкую и Дмитриева по 2%, — сообщил Владимир Юргевич, председатель Минского районного исполнительного комитета.





Не получая четких ответов на вопросы, кто-то в зале замечает: «Здесь и сейчас рождаются герои. Здесь и сейчас рождаются предатели. Вам решать кто вы». В восемь часов вечера собравшиеся «вспомнили», что на сцене также присутствуют депутаты, до этого они не сказали ни слова. Им предложили высказаться о том, нужно ли вносить изменения в закон «О милиции».

— Я думаю, что да, — отвечает депутат Валентина Курсевич. — Чтобы вы понимали, парламентарии инициируют встречу парламента РБ с силовыми структурами, чтобы задать определенные вопросы и услышать определенные ответы.

По ее словам, все обеспокоены тем, что происходит в нашей стране, «все равные перед государством» и хотят спокойно и мирно жить. Люди попросили депутата быть конкретной, не говорить общими словами, до второго депутата Людмилы Подлужной микрофон не дошел, сама она тоже не высказалась. Ее позицию по актуальным вопросам никто не узнал.

— Мы не бандитов теперь боимся, а власть! — кричат в зале.

За вечер прозвучала не одна история тех, кто был задержан во время акции солидарности или чьи близкие оказались в изоляторе. Но люди в президиуме на сцене напомнили: это произошло не в Заславле, это дела Минска. И тогда местные тоже напомнили: многие из них ездят на работу в столицу. Выходит, лучше сидеть дома?





Ближе к девяти вечера прокурор отметил, что «терпеливо все слушает, не может отвечать на вопросы до бесконечности, у него был рабочий день и приехал сюда исключительно встретиться с вами». Большинство откликнулись на призыв сопредседателя БХД Виталия Рымашевского покинуть дворец культуры и ушли выбирать координационный совет. Последний вопрос задавался в полупустом помещении, жительница Заславля спрашивала, может ли она ходить с бело-красно-белым браслетом, значком, в одежде такой расцветки. Ожидалось, что ответит прокурор Алексей Рудишкин. Он что-то сказал, сидя за столом на сцене, но без микрофона. Его ответ не услышали.

С этой встречи люди уходили с тем, что на свои вопросы не получили ответы, вторая сторона обронила, что на все вопросы были получены ответы.