ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сети появляются видео нападений во время акций протестов на сотрудников милиции на Гомельщине

21.08.2020 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Сети стали появляться видео нападений на сотрудников милиции на Гомельщине во время акций протеста. В отношении нападавших возбуждены уголовные дела, рассказали в УВД.

Первое видео было снято 9 августа камерами видеонаблюдения, расположенными на площади Ленина в Гомеле. На кадрах видно как мужчина подбежал к омоновцам и распылил им в лицо слезоточивый газ. Нападавшего задержали. Им оказался 29-летний гомельчанин.

А через несколько минут еще несколько парней сделали сцепку и пошли на ОМОН. Тех было мало: основная часть ушла по Советской оттеснять протестующих.

А ночью 11 августа в Жлобине водитель задним ходом пытался уехать от сотрудника ГАИ, тот схватился за машину и упал. В милиции говорят — получил травмы.

Всего же по данным УВД, за несколько дней протестов на Гомельщине пострадало восемь сотрудников. В отношении нападавших возбуждаются уголовные дела.

Вместе с тем, как сообщили в Следственном комитете, им в Гомельской области поступило не менее 100 сообщений и заявлений о получении гражданами телесных повреждений при задержании силовиками. Информация поступала как из больниц, так и непосредственно от самих людей. Эти заявления рассматривают. Для определения степени тяжести и механизма образования телесных повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы. Каждому поступившему заявлению и сообщению будет дана правовая оценка, обещают в СК.

Эта цифра не окончательная — пострадавшие продолжают обращаться. Пока ни одного уголовного дела в отношении силовиков не возбуждено.

Прочитать свидетельства насилия и издевательств силовиков во время и после задержаний на акция протеста после президентских выборов 2020 года в Беларуси можно здесь и здесь.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Мы не бандитов теперь боимся, а власть!» Как прошла встреча жителей Заславля с прокурором и начальником РУВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика