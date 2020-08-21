В Сети появляются видео нападений во время акций протестов на сотрудников милиции на Гомельщине

Источник материала: Tut.by

В Сети стали появляться видео нападений на сотрудников милиции на Гомельщине во время акций протеста. В отношении нападавших возбуждены уголовные дела, рассказали в УВД.

Первое видео было снято 9 августа камерами видеонаблюдения, расположенными на площади Ленина в Гомеле. На кадрах видно как мужчина подбежал к омоновцам и распылил им в лицо слезоточивый газ. Нападавшего задержали. Им оказался 29-летний гомельчанин.

А через несколько минут еще несколько парней сделали сцепку и пошли на ОМОН. Тех было мало: основная часть ушла по Советской оттеснять протестующих.

А ночью 11 августа в Жлобине водитель задним ходом пытался уехать от сотрудника ГАИ, тот схватился за машину и упал. В милиции говорят — получил травмы.

Всего же по данным УВД, за несколько дней протестов на Гомельщине пострадало восемь сотрудников. В отношении нападавших возбуждаются уголовные дела.

Вместе с тем, как сообщили в Следственном комитете, им в Гомельской области поступило не менее 100 сообщений и заявлений о получении гражданами телесных повреждений при задержании силовиками. Информация поступала как из больниц, так и непосредственно от самих людей. Эти заявления рассматривают. Для определения степени тяжести и механизма образования телесных повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы. Каждому поступившему заявлению и сообщению будет дана правовая оценка, обещают в СК.

Эта цифра не окончательная — пострадавшие продолжают обращаться. Пока ни одного уголовного дела в отношении силовиков не возбуждено.

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