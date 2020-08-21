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Пропали еще два члена стачкома «Беларуськалия». Они не выходят на связь с самого утра
21.08.2020 16:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стачечный комитет «Беларуськалия» сообщает о том, что еще двое членов объединения перестали выходить на связь. Такая информация
Речь про супругов Алесю Логинову и Владимира Логинова. В последний раз они связывались с коллегами утром. На данный момент никто не знает, где они находятся.
Напомним, что ранее стачком «Беларуськалия» уже
«Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать. <…> По неподтвержденной информации, он сейчас находится в Украине, —
Подтвердить эту информацию и получить комментарий в пресс-службе КГБ или в управлении КГБ в Солигорске TUT.BY не удалось.
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Стачечный комитет «Беларуськалия» сообщает о том, что еще двое членов объединения перестали выходить на связь. Такая информация появилась в телеграм-канале...
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