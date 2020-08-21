Вышел - и обалдел. Как дела у хойникского блогера-тракториста, которого перед выборами отправили на сутки

Источник материала: Tut.by

Житель Хойников, блогер-тракторист и бескомпромиссный борец за справедливость в своем отдельно взятом Хойникском районе Евгений Васильков, которого 3 августа осудили на 10 суток за неповиновение законному распоряжению милиции, а потом добавили, уже на свободе. TUT.BY поговорил с Евгением и узнал, как изменилась его жизнь и что он думает по поводу происходящего в эти дни в Беларуси.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Евгений живет в деревне Вить Хойникского района. Работает трактористом. В этом год завел блог «Хроники механизатора», где сначала планировал делиться полезными видео с коллегами, но позже стал снимать видео из жизни: про темные улицы, где нет освещения, про заросшие дороги, по которым невозможно проехать. Но стал известен Васильков после того, как разразился тирадой на тему белорусских выборов: его видео от 21 июня «Про выбор», где он критикует бюджетников за их иногда нечестную работу в избирательных комиссиях и призывает одуматься, набрало более 90 тысяч просмотров.

Задержали Василькова 31 июля. За неповиновение милиции: Евгений отказался предоставить сотруднику милиции техпаспорт на авто, ему дали 10 суток (позже добавили еще трое).

После суда семь дней Евгений сидел в ИВС один. В день, говорит, читал по 500−600 страниц книг. И не знал, что происходит в стране. Из источников информации было только госрадио.

— Там почти круглосуточно рассказывали про честные выборы и про бандитов, которые через заграницу пытаются захватить страну нашу. Чуть с ума не сошел. Даже записывать стал за ними, чтобы потом свериться с реальной жизнью, — улыбается Евгений.

Правду о происходящем, хоть пока и не всю, блогер узнал поздно вечером 10 августа — когда к нему подсадили сразу пятерых.

— Привезли пацанов от 19 до 35 лет из Гомеля с площади (от Гомеля до Хойников - 100 км. - TUT.BY). Они и рассказали, что происходит сейчас на улицах. Я удивился очень.

— Как задерживали, рассказывали, или как били?

— Они не пострадали сильно, можно сказать. Рассказывали, что в спортзале РОВД их почти сутки держали. А про ту жесть, что в Минске и Бресте была, тогда еще никто не знал толком. Кстати, из пяти только один был на площади целенаправленно — пришел выразить мирный протест. Остальные говорили, что случайно загребли их: кто стоял на остановке, кто с девушкой гулял.

В ИВС в Хойниках с ним и другими задержанными, уверяет Евгений, обращались хорошо. Вовремя передавали передачи, кормили, не унижали.

— Город маленький, все друг друга знают, им же тут самим жить потом — потому не зверствуют, — так объясняет это Васильков.

Сразу после освобождения он стал безработным: экс-начальник — директор местного фермерского хозяйства — попросил написать заявление. Евгений его за это не осуждает.

— Говорит, терплю из-за тебя убытки, проблемы у меня из-за тебя. Штрафуют постоянно. Давят. Потом, как все утихнет — приходи. Ладно, я все и сам понимаю.

Евгений признается, что после того, как забрал трудовую, порвал ее. Говорит, сделал это из протеста и солидарности с другими бастующими людьми.

— Пока надо определиться, что будет со страной. Будет все хорошо — работу найдэм, — оптимистичен Васильков.

Когда 12 августа он вышел на свободу, говорит, очень сильно удивился: даже в маленьких Хойниках люди перестали молчать и бояться и все чаще призывают власть к ответу.

— С ума сойти. У нас на площадь на акции выходят люди каждый день. В Хой-ни-ках! Но со вчерашнего дня разгонять начали. Не бьют, просто разгоняют. Хотя до этого председатель и прокурор и начальник УВД выходили к людям, и разговаривали, и все разрешили — а тут по всей стране пошла команда, видно, снова зажать, — вздыхает блогер и признается, что сегодня он с другими жителями Хойников снова собирается пойти пообщаться с местными на площадь Ленина.