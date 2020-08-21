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События вечера пятницы, 21 августа. Онлайн
21.08.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Протесты в стране идут вторую неделю, но белорусы не устают демонстрировать друг другу свою поддержку и солидарность. На акции выходят врачи, артисты, рабочие, спортсмены. Нам сообщают о фактах принуждения участвовать в провластных митингах. Негосударственные СМИ не смогли отпечатать свои тиражи из-за того что в Доме печати «ломается станок». Мининформ ограничил доступ к сайтам платформ «Голос» и Zubr.in. А президент заявил, что «в ближайшие дни» решит проблему с ситуацией в стране. К слову, сегодня он встретился с руководством силовых структур. О чем шла речь — пресс-служба пока умалчивает. Какими еще событиями отметилась пятница —
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Протесты в стране идут вторую неделю, но белорусы не устают демонстрировать друг другу свою поддержку и солидарность. А мы продолжаем рассказывать о событиях...
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