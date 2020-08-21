События вечера пятницы, 21 августа. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Протесты в стране идут вторую неделю, но белорусы не устают демонстрировать друг другу свою поддержку и солидарность. На акции выходят врачи, артисты, рабочие, спортсмены. Нам сообщают о фактах принуждения участвовать в провластных митингах. Негосударственные СМИ не смогли отпечатать свои тиражи из-за того что в Доме печати «ломается станок». Мининформ ограничил доступ к сайтам платформ «Голос» и Zubr.in. А президент заявил, что «в ближайшие дни» решит проблему с ситуацией в стране. К слову, сегодня он встретился с руководством силовых структур. О чем шла речь — пресс-служба пока умалчивает. Какими еще событиями отметилась пятница — читайте тут . А мы продолжаем рассказывать о событиях сегодняшнего вечера.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY