«Брат поднял руку на брата». К витеблянам обратились православные священники и раввин

Источник материала: Tut.by

Витебская епархия БПЦ и раввин Витебска сделали обращения к жителям города в связи с событиями в Беларуси после выборов.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Православная церковь: «Молчанием и неправдой предается Бог»

Витебская епархия Белорусской православной церкви распространила такое обращение:

«Сегодня в нашей родной Беларуси царит дух волнения, страха, недовольства, нетерпения, открытой вражды и ненависти. Никто из нас в эти дни испытаний не может оставаться в стороне, безразлично взирая на происходящее. Молчанием и неправдой предается Бог. Во Христе нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, мы все одно во Христе Иисусе! Тем более что для Бога одинаково ценна жизнь и единственного сына простой белоруски, и военного, и государственного чиновника. Насилие и унижение любого человека, созданного по образу и подобию Божиему, недопустимо.

Православие, будучи вне политики, не делит людей по партийным признакам или убеждениям и не занимается агитацией за кого бы то ни было. Оно взывает к тому, чтобы каждый страждущий был утешен, а ищущий правды — услышан».

Православная церковь призывает всех к общей молитве «о даровании мира нашему дорогому Отечеству», а всем белорусам — «духа крепости и благочестия, дара смирения и рассуждения».

Раввин: «Брат поднял руку на брата»

Обращение к горожанам сделал и раввин Витебска Малкиель Горгодзе:

«Дорогие друзья, сограждане, соотечественники! Сегодня мы переживаем непростое время. Впервые в истории современной Беларуси брат поднял руку на брата. Совершенно непонятно, как в стране с тысячелетней монотеистической традицией люди в одночасье забыли о любви к ближнему. Силовое решение проблем в XXI веке неприемлемо. Я призываю стороны к конструктивному разумному диалогу. Призываю всех людей, кому небезразлична судьба нашей Родины, к молитве и добрым делам. Понимание и любовь — вот то, что необходимо всем нам».