ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госпогранкомитет усилил контроль по охране на всех рубежах

21.08.2020 18:15 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Особое внимание уделено западному и северо-западному направлениям 

По этим векторам - помимо штатных подразделений - запланировано применение резервных нарядов.

Игорь Буткевич, первый зампредседателя Государственного пограничного комитета Беларуси: "Мероприятия по усилению охраны государственной границы проводятся на так называемой зеленой границе, также и в пунктах пропуска. Что касается зеленой границы, это увеличение количества пограничных нарядов, увелечение плотности охраны государственной границы. На отдельных дорогах и направлениях государственной границы выставляются специальные пограничные наряды и контрольные посты, которые осуществляют контроль за въездом в пограничную зону. Если же касаться пунктов пропуска, то это мероприятия по увеличению количества личного состава, несущего службу в пограничных нарядах, усиление проверки документов. С этой целью выставляются как специальные пограничные наряды, так и предусматривается применение специальной техники по досмотру документов, а также по проверке транспортных средств с целью исключения проникновения на территорию Республики Беларусь оружия, боеприпасов, других каких-то деструктивных средств, которые будут влиять на общественно-политическую обстановку в Республике Беларусь".

Усиленные меры безопасности не скажутся на законопослушных туристах

Тем временем в ГПК отметили, что усиленные меры по охране границы не повлияют на легальных путешественников. Они будут максимально быстро оформлены и пропущены как в нашу страну, так и выпущены из Беларуси в сопредельное государство.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особое внимание уделено западному и северо-западному направлениям  По этим векторам - помимо штатных подразделений - запланировано применение резервных нарядов....
 
Новости дня
Новости общества
 
Н. Снопков о последствиях экономической программы координационного штаба оппозиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика