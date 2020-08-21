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Особое внимание уделено западному и северо-западному направлениям

Усиленные меры безопасности не скажутся на законопослушных туристах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госпогранкомитет усилил контроль по охране на всех рубежах Особое внимание уделено западному и северо-западному направлениям По этим векторам - помимо штатных подразделений - запланировано применение резервных нарядов....

По этим векторам - помимо штатных подразделений - запланировано применение резервных нарядов.Тем временем в ГПК отметили, что усиленные меры по охране границы не повлияют на легальных путешественников. Они будут максимально быстро оформлены и пропущены как в нашу страну, так и выпущены из Беларуси в сопредельное государство.