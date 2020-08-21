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Госпогранкомитет усилил контроль по охране на всех рубежах
21.08.2020 18:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Особое внимание уделено западному и северо-западному направлениямПо этим векторам - помимо штатных подразделений - запланировано применение резервных нарядов.
Игорь Буткевич, первый зампредседателя Государственного пограничного комитета Беларуси: "Мероприятия по усилению охраны государственной границы проводятся на так называемой зеленой границе, также и в пунктах пропуска. Что касается зеленой границы, это увеличение количества пограничных нарядов, увелечение плотности охраны государственной границы. На отдельных дорогах и направлениях государственной границы выставляются специальные пограничные наряды и контрольные посты, которые осуществляют контроль за въездом в пограничную зону. Если же касаться пунктов пропуска, то это мероприятия по увеличению количества личного состава, несущего службу в пограничных нарядах, усиление проверки документов. С этой целью выставляются как специальные пограничные наряды, так и предусматривается применение специальной техники по досмотру документов, а также по проверке транспортных средств с целью исключения проникновения на территорию Республики Беларусь оружия, боеприпасов, других каких-то деструктивных средств, которые будут влиять на общественно-политическую обстановку в Республике Беларусь".
Усиленные меры безопасности не скажутся на законопослушных туристахТем временем в ГПК отметили, что усиленные меры по охране границы не повлияют на легальных путешественников. Они будут максимально быстро оформлены и пропущены как в нашу страну, так и выпущены из Беларуси в сопредельное государство.
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Особое внимание уделено западному и северо-западному направлениям По этим векторам - помимо штатных подразделений - запланировано применение резервных нарядов....
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