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Н. Снопков о последствиях экономической программы координационного штаба оппозиции
21.08.2020 18:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПризывы к остановке производств и идея оппозиционного штаба последних дней не покупать белорусские товары, не оплачивать предприятиям за поставленную продукцию, не платить коммуналку и так далее. О последствиях
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Призывы к остановке производств и идея оппозиционного штаба последних дней не покупать белорусские товары, не оплачивать предприятиям за поставленную...
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