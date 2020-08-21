Караев на встрече с Кондрусевичем: СМИ однобоко подают информацию, чтобы дискредитировать правоохранителей

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних Юрий Караев встретился c архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. Об этой встрече, напомним, главу МВД просил архиепископ.

— Все мы переживаем события последних дней особенным образом. Мы призываем к миру с обеих сторон и скорому урегулированию конфликта, — цитирует Кондрусевича пресс-служба МВД.

Караев во время встречи заявил, что СМИ однобоко подают информацию о протестах и распространяют фейки.

— СМИ очень искусно освещают только одну сторону. Все их заголовки, скандальные статьи и видео направлены на дискредитацию правоохранительных органов, — заявил Караев.

По его словам, ежедневно в интернете публикуются материалы о жертвах акций, куда без разбора приписывают всех вышедших из ИВС. О том, что многие нарушители общественного порядка были задержаны до начала политических событий, не сказано ни слова. Как не написано и о пострадавших милиционерах. Об объективности говорить не приходится. А ведь только за последние дни на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды. С тяжелыми травмами они сейчас находятся в госпитале, говорил Караев.

Он сообщил, что за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан. Большая часть из них отпущена под подписку о невыезде.

— Как человек, участвовавший в молодые годы в охране общественного порядка на массовых мероприятиях в Закавказье, могу представить, что испытывают люди, борющиеся с беспорядками, — рассказал Караев. — Насилие на улицах, провокации, демонстрации — в Беларуси такого не было почти никогда. Не хочу придерживаться одиозной позиции, но то, что акции были хорошо продуманы и носили не мирный характер, очевидно. Мирные люди не будут строить баррикады и бросаться на силовиков.

Во время встречи Караев поднял тему о без вести пропавших. Он рассказал, что во время мероприятий по поиску разыскиваемых выяснилось, что многие из них находились дома с родственниками, накануне сообщившими о пропаже. Он обвинил людей в том, что даже после вскрытия этих подробностей, количество обращений в милицию не уменьшилось — граждане намеренно не забирали заявления.

По его словам, была вскрыта еще одна провокации. В подтверждение тому — многочисленные призывы в известных телеграмм-каналах. «Мы должны делать сотни сообщений об угонах, кражах и убийствах и забанить работу милиции. Они должны задергаться и выезжать на пустые вызовы» — и это лишь некоторые из высказываний.

— Мы не допустим посягательства на государственный строй, экономику страны и уклад жизни общества. Все мы слышали о «цветных» революциях и знаем, к чему это приводит. Мы были мирной республикой, и я очень желаю, чтобы такой и остались, и подобное не повторялось больше никогда, — резюмировал Юрий Караев и в знак мира подарил архиепископу статуэтку Святого Архангела Михаила.

В рамках встречи также обсуждалась возможность посещения священнослужителями мест лишения свободы.

— Сегодня в государстве очень большой градус напряженности и надо искать решения, чтобы Беларусь оставалась мирной, — высказал свое мнение Тадеуш Кондрусевич. — Подобные встречи должны быть. И чем чаще, тем больше мы будем друг друга понимать и поспособствуем скорому разрешению сложных ситуаций. Мы не созданы судить и призываем всех, совершивших преступление, к покаянию, а остальных — к милосердию и прощению.