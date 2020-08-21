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Запись телефонного разговора члена координационной группы Виктора Бабарико Валерия Повидайко с его знакомой Ольгой

21.08.2020 22:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В интернете появились весьма любопытные аудиофайлы. Это запись телефонного разговора члена координационной группы Виктора Бабарико по Фрунзенскому району Минска Валерия Повидайко с его знакомой Ольгой. Фамилию называть не будем, но ранее она имела прямое отношение к штабу Бабарико. Впрочем, от дел отошла, увидев, что избирательная кампания обернулась хаосом и делением мандатов и властных полномочий в их Беларуси будущего. Из записи понятно, что Тихановский - всего лишь фигура для прикрытия, и никто в него не верил изначально. Это же касается и Марии Колесниковой, и всего штаба Бабарико - ими просто воспользовались и хотели выкинуть из "нового правительства". Более того, ко всей компании "примазались" их товарищи из Объединенной гражданской партии.

Валерий Повидайко: Нам надо победить. Хотите - будьте героями, но занимайтесь своими...

Ольга: "Я когда увидела про штаб эту информацию, я просто была в каком-то… Вот думаю, слушайте, вы же еще ничего не сделали, кроме того, что люди, белорусы, вышли на улицы, а вы уже делите власть. Вообще, это нормально? Это значит, они уже создают какую-то здесь ситуацию для того, чтобы раскалывать общество. В общем, безобразие. Вот они, вот просто безобразие то, что они делают. Подлые, мерзкие дряни. Такие, какие и были всю жизнь. Подлая мерзкая организация эта ОГП".

Валерий Повидайко: Это правда. Тут Нехта же…

Ольга: "Дело в том, что Сережа же, если будут выборы честные назначены, то Сережа не станет… У людей же мозги есть, понимаешь. Поэтому Сережа же не станет президентом, тут даже бояться этого нечего. Но шушера эта реально понабежала. И я вот просто, Валера, если честно, так вот думаю: вот как совести хватает у людей?".

 
Теги: Минск
 
 
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В интернете появились весьма любопытные аудиофайлы. Это запись телефонного разговора члена координационной группы Виктора Бабарико по Фрунзенскому району...
 
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