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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Революционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности. Алексей Громыко о положении Беларуси Революционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности. А экономические и социальные достижения за четверть века просто...

Революционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности. А экономические и социальные достижения за четверть века просто обнулить. Это мнение внука легендарного "Мистера НЕТ", директора института Европы РАН Алексея Громыко. Кстати, великий советский дипломат Андрей Андреевич Громыко говорил: "Лучше десять лет вести переговоры, чем один день войну". Кто бы мог подумать, что фраза станет актуальной для современной Беларуси. А лицемерие в политике - таким очевидным.Доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко (видео)Как применить опыт Андрея Громыко сегодня? Почему Беларусь не станет "падающим государством"? И почему план отрыва нашей страны от союзников в Евразии - это абсурд?Полное интервью с Алексеем Громыко смотрите завтра, сразу после "Панорамы".