|
Революционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности. Алексей Громыко о положении Беларуси
22.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРеволюционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности. А экономические и социальные достижения за четверть века просто обнулить. Это мнение внука легендарного "Мистера НЕТ", директора института Европы РАН Алексея Громыко. Кстати, великий советский дипломат Андрей Андреевич Громыко говорил: "Лучше десять лет вести переговоры, чем один день войну". Кто бы мог подумать, что фраза станет актуальной для современной Беларуси. А лицемерие в политике - таким очевидным.
Доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко (видео)
Как применить опыт Андрея Громыко сегодня? Почему Беларусь не станет "падающим государством"? И почему план отрыва нашей страны от союзников в Евразии - это абсурд?
Полное интервью с Алексеем Громыко смотрите завтра, сразу после "Панорамы".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Революционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности. Алексей Громыко о положении Беларуси
Революционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности. А экономические и социальные достижения за четверть века просто...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)