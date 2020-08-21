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Лукашенко: До встречи. И не думайте, что сюда приедет кто-то другой

22.08.2020 06:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ситуация в стране не катастрофическая, поэтому не стоит никому волноваться — ни в Беларуси, ни за рубежом. Об этом заявил Лукашенко, общаясь с работниками агрокомбината «Дзержинский». Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Майк Помпео, великий друг белорусского народа, недавно разразился: охарактеризовал обстановку «насилие». Но у нас полицейский чернокожего коленом на горло публично на весь мир не задавил. И у нас нет — по 10 человек, по 20 в сутки гибнут в баталиях, которые идут. Нет, Беларусью озаботились. Но Майк-то знает, где Беларусь, а мой коллега Дональд не знает, где Беларусь находится. Нет, они озаботились.

Лукашенко заявил, что все это делается для того, чтобы отвести внимание от своих проблем.

Он также заявил, что ситуация в стране хоть и политизированная, но не надо видеть ее как катастрофу.

— Это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать. И мы ее решаем. Меня критикуют: давай, быстрее, разберись с ними. Знаете, иногда быстро — не хорошо. Сегодня решишь быстро, завтра где-то что-то вылезет. Поэтому лучше спокойно, тихо, — отметил он.

— До встречи. И не думайте, что сюда приедет кто-то другой, — заявил на прощание присутствующим Лукашенко.

 
 
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- Это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать. И мы ее решаем. Меня критикуют: давай, быстрее, разберись с ними. Знаете, иногда быстро - не...
 
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