|
Митинг за стабильную и сильную Беларусь прошел на площади Победы в Минске
22.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамое символичное место в столице собрало людей военных. Здесь, на площади, они еще раз напомнили нам, что Беларусь помнит. Жизнь в спокойной и независимой стране - это мечта многих предыдущих поколений. За это сражались отцы и деды, которые подарили нам и нашим детям свободу.
Как дань памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны к монументу легли красные гвоздики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое символичное место в столице собрало людей военных. Здесь, на площади, они еще раз напомнили нам, что Беларусь помнит. Жизнь в спокойной и независимой стране -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)