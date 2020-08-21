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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Митинг за стабильную и сильную Беларусь прошел на площади Победы в Минске Самое символичное место в столице собрало людей военных. Здесь, на площади, они еще раз напомнили нам, что Беларусь помнит. Жизнь в спокойной и независимой стране -...

Самое символичное место в столице собрало людей военных. Здесь, на площади, они еще раз напомнили нам, что Беларусь помнит. Жизнь в спокойной и независимой стране - это мечта многих предыдущих поколений. За это сражались отцы и деды, которые подарили нам и нашим детям свободу.Как дань памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны к монументу легли красные гвоздики.