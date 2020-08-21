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Митинги за независимую и мирную Беларусь проходят в Бресте
22.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоддержать конструктивную и созидательную позицию, после своего трудового дня выходят представители всех поколений и разных профессий - учителя, врачи, работники сельского хозяйства и промышленности. И все они хотят одного - чтобы наша страна развивалась и процветала, оставалась мирной и независимой.
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Поддержать конструктивную и созидательную позицию, после своего трудового дня выходят представители всех поколений и разных профессий - учителя, врачи, работники...
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