Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Митинги за независимую и мирную Беларусь проходят в Бресте Поддержать конструктивную и созидательную позицию, после своего трудового дня выходят представители всех поколений и разных профессий - учителя, врачи, работники...

Поддержать конструктивную и созидательную позицию, после своего трудового дня выходят представители всех поколений и разных профессий - учителя, врачи, работники сельского хозяйства и промышленности. И все они хотят одного - чтобы наша страна развивалась и процветала, оставалась мирной и независимой.