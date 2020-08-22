Губернатор, бизнесмен и гражданка Мадагаскара. Как в Брестской крепости прошел масштабный митинг «за Батьку»

Источник материала: Tut.by

21 августа на площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» прошел провластный митинг — за мир, за спокойствие, за стабильность, за Батьку, за Беларусь. По подсчетам организаторов, в мероприятии приняло участие около 25 тысяч человек.





Люди начали собираться на площади Церемониалов к 18.00. Стоянки рядом с главным входом в мемориал заняли десятки пассажирских автобусов. По аллеям и дорожкам к крепости стекались стройные потоки людей с белорусскими флагами и транспарантами.

Митинг открывал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Свою речь он посвятил актуальной повестке: протестам и забастовкам.

— Оппозиция призывает к забастовкам на предприятиях. Прежде всего крупных предприятиях, таких как Gefest, Жабинковский сахарный комбинат, да и других предприятиях нашей области. Но подавляющее большинство людей, работающих на этих предприятиях, не поддерживают этих людей, которые призывают идти на площадь. Они понимают, чем это может закончится для наших предприятий и в целом для экономики области, — сообщил собравшимся губернатор.





Выступление Анатолия Лиса закончилось скандированием «Бе-ла-русь!» и пролетом над площадью вертолета с государственным флагом.

— Дорогие друзья, мы за независимую и свободную страну. И вместе мы докажем это, подняв свои головы вверх и мы увидим флаг Республики Беларусь. Мы едины. Беларусь едина, — заключил ведущий.





После этого митинг проходил в формате свободного микрофона. Любой участник мероприятия мог выйти на ступени и рассказать о том, что считает важным.

Одной из первых к микрофону подошла женщина, которая «отдала 50 лет системе здравоохранения»:

— Хочу вас заверить, что наша государственная система охраны материнства и детства одна из лучших в странах СНГ. На моих глазах становилось здравоохранение области. Это строительство, это реконструкция, это оснащение лучшим оборудованием и лучшими медикаментами. И это доказала наша победа в пик пандемии.

— Спа-си-бо! — заорал народ.





— Хочу вас заверить. Наша государственная система поддержки материальной матери и ребенка просто уникальна. Вы сами подумайте. У нас есть поощрительное пособие за то, что женщина пришла на учет до 12 недель. У нас платят дородовый и послеродовый декретный отпуск. У нас есть материальная поддержка во время временной нетрудоспособности. У нас есть материнский капитал. У нас есть поддержка многодетных семей. У нас даже сейчас, с нового года, первое ЭКО будет делаться бесплатно. Вот это достижение. Я была во многих странах СНГ и Европы. Хочу вам сказать, что простой народ завидовал всегда и завидует нам. Они говорили: «У вас сильный лидер. У вас сильная страна». И мы с этим лидером достигли многого. За нашего президента.

— За батьку, за батьку, за батьку! — поддержала спикера толпа.





Выступающие вещали о том, что «не допустят Майдана» и обвиняли «вскормышей зарубежья» в попытках разрушить страну, призывали к единению и миру.

Настоящий фурор вызвало выступление гражданки Мадагаскара Рафарамалалатианы Леонетты Харисуа, которая с 2013 года живет в Бресте.

— Я люблю мир, — сказала в микрофон девушка.

В разговоре с TUT.BY Рафарамалалатиана сообщила, что в Беларусь она переехала семь лет назад — к теперь уже бывшему мужу-белорусу. Познакомилась пара в 2011 году во время его командировки на Мадагаскар. Бывший муж девушки — бизнесмен. На острове он занимался добычей полезных ископаемых.



Рафарамалалатиана Леонетта Харисуа

На родине — в городе Антананариву — Рафарамалалатиана работала в сфере туризма. После переезда в Брест устроилась нянечкой в один из детских садов города. Работа ей нравится:

— Детки у меня очень классные. Они без меня так плачут. Я когда в больнице была, они очень расстраивались. Один мальчик говорил: «Я хочу только ее».

По словам девушки, на митинг она пришла, чтобы напомнить людям о важности мира и спокойствия.

— Я не хочу беспорядков. Я хочу жить в той Беларуси, в которую я приехала — мирной и спокойной, — рассказала Рафарамалалатиана.





Предприниматель Николай Козел приехал на митинг из Пинска по личной инициативе и на личном автомобиле. В родном городе он занимается бизнесом — руководит тремя фирмами и 80 сотрудниками.

— Я за мир, я за любовь, я за то, чтобы наша страна не развалилась. Я за то, чтобы здесь не ходили неформалы, которые готовы рушить семьи и говорить о гомосексуализме. Которые заставляют или навязывают нам, что та жизнь на Западе прекрасна. Это глупости. Я был на Западе, я катаюсь, у меня в бизнесе предостаточно средств, чтобы ездить отдыхать, смотреть, как люди живут. Да, хорошо приехать, отдохнуть где-то в закрытом пространстве, в санатории, который создан в Египте, Турции — да неважно в каком. Но мы не ту картинку видим. Мы видим то, что там вложили олигархи, — и это всего лишь глупая картинка. На самом деле жизнь там другая. На самом деле бизнес там жестко сажают.





Николай Николаевич готов вместе с президентом ездить по бастующим заводам и разговаривать с рабочими.

— Я бастующим сказал бы прекратить. Если вы за Беларусь и за перемены, давайте переменим. А давайте, если может… Как ее зовут? Наташа?

— Кого? Тихановскую? Светлана.

— Светлана, Наташа… Без разницы. У этой девочки есть сзади то, что она создала? У нее есть то, что скажет о том, что она может сделать великолепно? Страну она может настроить… Так я вам скажу — давайте за меня проголосуем. Давайте я пойду в кандидаты. Так за мной фирмы, люди и рабочие места. Спросите у моих коллективов, как я руковожу…

— Ваш коллектив приехал сегодня сюда?

— Сюда нет.





Брестчанин «с могилевскими корнями» Александр отказался назвать свою фамилию. На митинг он пришел с плакатом, с одной стороны которого было написано «За союзное государство», а с другой — «За союзное отечество». В беседе с TUT.BY он отметил, что на прошедших выборах голосовал против всех. Действующего президента он не стал в этот раз поддерживать, так как тот, по его мнению, недостаточно внимания уделяет интеграционным процессам с Россией. Этот же пунктик его не устраивает и в программах альтернативных кандидатов.

— Я пришел поддержать ту власть, которая есть. Но не из-за ее успехов, а против другой стороны.

— То есть вы вышли не «за», а «против»?

— Скорее нет. Я за эту [власть] потому, что враг моего врага — мой друг.

Через час собравшиеся спели гимн Беларуси и потихоньку стали расходиться. К 19.30 площадь Церемониалов опустела. Люди разошлись по домам и автобусам.



