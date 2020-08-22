Комбайны. МАЗЫ с удобрениями и даже снегоуборщики. В Гомеле техникой заставили всю площадь Ленина

Источник материала: Tut.by

Вчерашний масштабный парад техники, который прошел по перекрытой Советской, финишировал на площади Ленина и уезжать оттуда не собирается.





Напомним, вечером 21 августа Советскую неожиданно для всех перекрыли и по ней пошли колонны техники — комбайны, трактора, снегоуборщики, мусоровозы, груженые удобрениями МАЗы, автобусы. Всего гомельчане насчитали более 60 единиц техники.

























Сами организаторы называли акцию «Экономика против забастовки».

Но парадом дело не ограничилось. Сегодня, судя по всему, продолжение акции — техника не уехала, а продолжает стоять на площади Ленина.

Напомним, в минувшее воскресенье в Гомеле прошла самая масштабная акция протеста. Тысячи людей маршем прошли по Советской и вышли на площадь. Теперь, скорее всего, этого сделать у протестующих не получится — место занято.