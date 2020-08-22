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Комбайны. МАЗЫ с удобрениями и даже снегоуборщики. В Гомеле техникой заставили всю площадь Ленина
22.08.2020 10:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчерашний масштабный парад техники, который прошел по перекрытой Советской, финишировал на площади Ленина и уезжать оттуда не собирается.
Напомним, вечером 21 августа Советскую неожиданно для всех перекрыли и по ней пошли колонны техники — комбайны, трактора, снегоуборщики, мусоровозы, груженые удобрениями МАЗы, автобусы. Всего гомельчане насчитали более 60 единиц техники.
Сами организаторы называли акцию «Экономика против забастовки».
Но парадом дело не ограничилось. Сегодня, судя по всему, продолжение акции — техника не уехала, а продолжает стоять на площади Ленина.
Напомним, в минувшее воскресенье в Гомеле прошла самая масштабная акция протеста. Тысячи людей маршем прошли по Советской и вышли на площадь. Теперь, скорее всего, этого сделать у протестующих не получится — место занято.
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Вчерашний масштабный парад техники, который прошел по перекрытой Советской, финишировал на площади Ленина и уезжать оттуда не собирается.
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