ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мингорисполком спустя трое суток отключил новую круглосуточную горячую линию

22.08.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Всего трое суток проработала круглосуточная горячая линия Мингорисполкома. Ее запустили 18 августа для оперативного решения «проблемных вопросов, связанных с жизнедеятельностью города». Но в пятницу 21 августа телеграм-канал «Минск.Официально» сообщил, что линию отключают.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В пятницу 21 августа горячая линия принимала звонки до 20.00, после чего прекратила свою работу.

«Организовали ее в связи с озабоченностью минчан общественно-политической обстановкой в городе. Однако, как показал анализ поступивших обращений, людей волнуют простые житейские проблемы: благоустройство и уборка дворовой территории, ремонт подъездов, работа лифтов, состояние пешеходных дорожек и дорог. За три дня работы принято 219 звонков, из которых 67% касались вопросов ЖКХ, остальные — текущей ситуации в столице», — отмечает «Минск.Официально».

Часть вопросов уже разрешили. Это нарекания горожан на отсутствие уборки в подъездах, неисправность освещения в подъездах.

«По остальным обращениям, решение которых требует больше времени, работа продолжается, с жителями ведется диалог», — объясняет Мингорисполком.

Городские власти поручили разобраться, почему проблемы людей не решаются после звонков на 115.

«Работу контакт-центра и всей системы жилищно-коммунального хозяйства столицы проинспектируют и ужесточат контроль за исполнительской дисциплиной».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего несколько дней проработала круглосуточная горячая линия Мингорисполкома. Ее запустили 18 августа для оперативного решения «проблемных вопросов, связанных с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Комбайны. МАЗЫ с удобрениями и даже снегоуборщики. В Гомеле техникой заставили всю площадь Ленина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика