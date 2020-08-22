Мингорисполком спустя трое суток отключил новую круглосуточную горячую линию

Источник материала: Tut.by

Всего трое суток проработала круглосуточная горячая линия Мингорисполкома. Ее запустили 18 августа для оперативного решения «проблемных вопросов, связанных с жизнедеятельностью города». Но в пятницу 21 августа телеграм-канал «Минск.Официально» сообщил , что линию отключают.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В пятницу 21 августа горячая линия принимала звонки до 20.00, после чего прекратила свою работу.

«Организовали ее в связи с озабоченностью минчан общественно-политической обстановкой в городе. Однако, как показал анализ поступивших обращений, людей волнуют простые житейские проблемы: благоустройство и уборка дворовой территории, ремонт подъездов, работа лифтов, состояние пешеходных дорожек и дорог. За три дня работы принято 219 звонков, из которых 67% касались вопросов ЖКХ, остальные — текущей ситуации в столице», — отмечает «Минск.Официально».

Часть вопросов уже разрешили. Это нарекания горожан на отсутствие уборки в подъездах, неисправность освещения в подъездах.

«По остальным обращениям, решение которых требует больше времени, работа продолжается, с жителями ведется диалог», — объясняет Мингорисполком.

Городские власти поручили разобраться, почему проблемы людей не решаются после звонков на 115.

«Работу контакт-центра и всей системы жилищно-коммунального хозяйства столицы проинспектируют и ужесточат контроль за исполнительской дисциплиной».