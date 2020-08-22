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Белорусская ассоциация журналистов потребовала разблокировать сайты СМИ

22.08.2020 11:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Белорусская ассоциация журналистов потребовала разблокировать закрытые ранее сайты СМИ, соответствующее заявление она сделала на свой странице в Facebook.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Вечером 21 августа министерство информации Беларуси распорядилось ограничить доступ к некоторым сайтам СМИ, среди них "Радио Свобода", телеканал "Белсат", "Еврорадио", газета "Солидарность", Udf.by, The Village, By.tribuna.com, "Витебский курьер", "Народные новости Витебска". Также оказались недоступны сайты политических движений и самой Белорусской ассоциации журналистов.

Кроме того, ряд изданий накануне не смогли напечатать свежие выпуски газет.

В своем заявлении ассоциация журналистов заявила, что связывает вышеназванные факты с "попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников". А также считает такие действия "косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа" в республике.

Ассоциация заявила, что подобным образом нарушаются права журналистов, а также обычных граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации. Она потребовала от властей немедленно прекратить давление на прессу и призывала белорусские и международные организации поддержать это заявление.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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