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Белорусская ассоциация журналистов потребовала разблокировать сайты СМИ
22.08.2020 11:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 авг – Sputnik. Белорусская ассоциация журналистов потребовала разблокировать закрытые ранее сайты СМИ, соответствующее заявление она сделала на свой странице в Facebook.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вечером 21 августа министерство информации Беларуси распорядилось
Кроме того, ряд изданий накануне не смогли напечатать свежие выпуски газет.
В своем заявлении ассоциация журналистов заявила, что связывает вышеназванные факты с "попыткой властей блокировать информацию о поствыборных
Ассоциация заявила, что подобным образом нарушаются права журналистов, а также обычных граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации. Она потребовала от властей немедленно прекратить давление на прессу и призывала белорусские и международные организации поддержать это заявление.
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Сообщается, что министерство информации ограничило доступ к сайтам некоторых СМИ, также не были отпечатаны выпуски газет "Народная Воля" и "Комсомольская правда в...
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