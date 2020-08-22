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Угрозы сотрудникам "Гродно Азот"

22.08.2020 12:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Однако оппоненты власти не оставляют попыток раскачать общество, остановить заводы и вывести людей на улицу. Отдельные интернет-каналы  взахлеб  рассказывают, как на забастовку выходят рабочие. Вот только умалчивается  о методах, которыми действуют провокаторы. В ход идет шантаж, психологическое давление на родных и близких. Сообщения угрожающего характера получил в свой адрес и заместитель генерального директора "Гродно Азот".
Угрозы поступили с неизвестного номера еще пятерым сотрудникам предприятия. Все они занимают руководящие должности и не первый год работают на заводе. В каждом сообщении указаны имена детей. Информацию уже передали сотрудникам милиции.

 
Теги: Гродно
 
 
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Однако оппоненты власти не оставляют попыток раскачать общество, остановить заводы и вывести людей на улицу. Отдельные интернет-каналы  взахлеб  рассказывают,...
 
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