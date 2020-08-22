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Угрозы сотрудникам "Гродно Азот"
22.08.2020 12:27 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОднако оппоненты власти не оставляют попыток раскачать общество, остановить заводы и вывести людей на улицу. Отдельные интернет-каналы взахлеб рассказывают, как на забастовку выходят рабочие. Вот только умалчивается о методах, которыми действуют провокаторы. В ход идет шантаж, психологическое давление на родных и близких. Сообщения угрожающего характера получил в свой адрес и заместитель генерального директора "Гродно Азот".
Угрозы поступили с неизвестного номера еще пятерым сотрудникам предприятия. Все они занимают руководящие должности и не первый год работают на заводе. В каждом сообщении указаны имена детей. Информацию уже передали сотрудникам милиции.
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Однако оппоненты власти не оставляют попыток раскачать общество, остановить заводы и вывести людей на улицу. Отдельные интернет-каналы взахлеб рассказывают,...
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