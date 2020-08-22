Цепь от Окрестина до Куропат, «Купалiнка» на площади и Максим Знак. Лучшие фото дня
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Источник материала:
Tut.by
Гвозди бы делать из этих людей — в Беларуси завершился тринадцатый день протестов. Сегодня вечером тысячи людей в Минске вышли на «Цепь покаяния», чтобы напомнить о недопустимости насилия со стороны силовиков над мирными гражданами. По задумке инициаторов, цепь должна была символически соединить два места скорби — изолятор на переулке Окрестина, где пострадали люди во время акций протестов в 2020-м, и урочище Куропаты, где в 1930—1940-х произошли массовые расстрелы репрессированных органами НКВД.
Утро началось с похода некоторых членов президиума Координационного совета в Следственный комитет, а поддержать их пришли неравнодушные люди. А днем в Минске прошли акции девушек с цветами и концерт около филармонии.
Вечером по улицам столицы прошел провластный «красно-зеленый автопробег» — для колонны автомобилистов организовали зеленый коридор. Остальным участникам движения приходилось ждать 5−7 минут, пока она проедет.
Провожаем пятницу вместе с фотослужбой TUT.BY
Девушка молится в урочище Куропаты, где в 1930—1940-е сотрудники НКВД расстреливали людей. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Член Координационного совета, адвокат Максим Знак, идет в здание Следственного комитета, куда его вызвали для дачи пояснений по уголовному делу в качестве свидетеля. Поддержать его приехали неравнодушные люди.
В четверг генпрокурор Александр Конюк , что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь заявил
Почитать материал можно Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY здесь. В пятницу вечером на площадь Независимости собралось около тысячи человек. Они пришли сюда после акции «Цепь покаяния», которая растянулась более чем на 14 километров — от переулка Окрестина до урочища Куропаты. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Днем девушки снова вышли на акцию солидарности с цветами. Около 50 человек стояли на площади, несмотря на дождь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY У здания Белорусской государственной филармонии в знак солидарности пели артисты. Милиция просила собравшихся разойтись и предупреждала, что в их отношении могут начать административный процесс. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Один из участников провластного автопробега, который прошел в Минске вечером 21 августа. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Мужчина смотрит на экран смартфона и держит красно-зеленый флаг во время провластного митинга в Бресте. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский, член президиума Координационного совета. Сегодня его опрашивали в Следственном комитете в качестве свидетеля. Почитать можно . Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY здесь Дети играют вечером на площади Независимости, где собралось около 1000 человек после акции «покаяния». Перед тем как разойтись, люди спели «Купалінку». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY «Живая цепь» на мосту через Свислочь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY В Минске в пятницу периодически появлялись люди с красно-зелеными флагами. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Мужчина в троллейбусе рядом с парком Дружбы народов. По оценкам нашего фотокорреспондента в «Цепи покаяния» было около 6−7 тысяч человек. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Пара обнимается на площади Независимости, где вечером 21 августа собралось более тысячи человек. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Рабочие «Гродножилстроя» говорят, что активно бастовали 6 предыдущих дней, остановив работы на объектах, но потом многие из них столкнулись с давлением и активную забастовку решили не продолжать, хоть недовольство у людей и осталось. Почитать можно . Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY здесь «Цепь покаяния» около парка Дружбы народов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Один из участников провластного автопробега, который состоялся вечером 21 августа в Минске, снял со своей машины номер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
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