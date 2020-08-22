«При чем тут флаг?» Учительница из Костюковичей жалуется на травлю в соцсетях из-за местной газеты

Источник материала: Tut.by

Учительница из Костюковичей Наталья Дировская говорит, что местная газета «Голас Касцюкоўшчыны» стала зачинщиком ее травли в соцсети. В своем официальном инстаграм-аккаунте государственная газета разместила коллаж из двух снимков Натальи, где она сфотографировалась с государственным красно-зеленым флагом и историческим бело-красно-белым. После этого Наталье пришлось закрыть свой аккаунт из-за сообщений с угрозами и оскорблениями.





Наталья Дировская говорит, что сама родом из Костюковичей. И с журналистами районной газеты «Голас Касцюкоўшчыны» она хорошо знакома — молодая женщина сама хотела стать журналистом, но окончила Белорусский госуниверситет как педагог.

После окончания университета в 2019 году Наталья начала преподавать английский язык в костюковичской гимназии. С 12 августа она участвует в мирных митингах протеста против результатов президентских выборов, которые проходят в Костюковичах каждый день: учительница считает их сфальсифицированными.

— Местная газета никак не освещает эти мирные митинги, но пишет о мероприятиях в поддержку Александра Лукашенко, то есть показывает ситуацию однобоко. Я никогда не писала в редакцию газеты, что они не освещают эти события, не оставляла никаких комментариев, поэтому не знаю, почему они опубликовали именно мое фото.

По словам Натальи, город у них маленький, все друг друга знают. А на площадь с протестом против итогов выборов выходили в разные дни от 200 до 600 человек. Максимум был в воскресенье, 16 августа, когда проходил Всебелорусский марш, и жители райцентра в том числе пытались добиться, чтобы к ним на разговор вышел глава района. Однако газета опубликовала именно фото Натальи, хотя, по ее словам, и другие педагоги тоже участвовали в митинге.

На фотоколлаже, который районка «Голас Касцюкоўшчыны» разместила в своем официальном инстаграм-аккаунте два дня назад, — два снимка Натальи. На одном она с государственным флагом в руках — это фото с мотопробега, который проходил в Костюковичах 3 июля. На другом — Наталья с бело-красно-белым флагом с мирной акции протеста против итогов подсчета голосов на президентских выборах.

Подпись фото — обращение к учительнице с указанием ее профиля в инстаграме: «Наталья, так какая Вам символика ближе?».